Un amplio dispositivo velará por la seguridad y movilidad ciudadana durante las protestas convocadas por agricultores

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno desplegará mañana jueves un amplio dispositivo de tráfico y de seguridad para mantener el equilibrio necesario entre el derecho de manifestación de los agricultores y la libertad de movimiento la población, sin que se vea afectada la prestación de servicios básicos ni el acceso a infraestructuras críticas.

En este sentido, y para evitar conflictos de orden público en los puntos de concentración comunicados por los agricultores, la Guardia Civil de Tráfico movilizará los recursos necesarios para garantizar la movilidad ciudadana, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Concretamente, los puntos de concentración comunicados por los manifestantes son, en la autovía A-30, a la altura de Venta Garcerán, en ambos sentidos, en el tramo Murcia-Cartagena, kilómetro 169 y en el cruce/salida de Blanca, en sentido Madrid, kilómetro 110; en la autovía MU-32, el cruce/salida de Archena (Venta el Empalme), kilómetro 15; y en la Autovía A-7, en la pedanía La Hoya de Lorca, en sentido Murcia, en el kilómetro 623.

De esta forma, entre las 9.00 y las 13.30 horas de este jueves se establecerán las medidas necesarias para redirigir el tráfico rodado, estableciendo para ello otros itinerarios o vías alternativas debidamente señalizados.

La alternativa a la A-30, dirección Cartagena será la RM-19 y dirección Murcia la RM-2; al cruce/salida de Blanca es la N-344 dirección Madrid; mientras que para evitar en la MU-32 elcruce/salida de Archena (Venta El Empalme) se recomienda transitar por el Arco Noroeste; y como alternativa a la A-7, Pedanía La Hoya de Lorca, en sentido Murcia se habilitará un transfer debidamente señalizado y balizado en la A7 entre el kilómetro 618,740 hasta el 621,850, dirección Murcia

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha recordado que el Gobierno de España "siempre está al lado de los agricultores", pero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los manifestantes para que ejerzan su derecho legítimo de reunión sin vulnerar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos.

Durante los últimos días, el delegado del Gobierno ha mantenido varias reuniones con responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, DGT y Demarcación de Carreteras del Estado para coordinar el dispositivo de seguridad. Además, ha recibido a los representantes de las organizaciones agrarias para escuchar sus reivindicaciones y estudiar las protestas que quieren llevar a cabo.

"Los agricultores, como cualquier otro colectivo, tienen todo el derecho a manifestarse, y la Delegación del Gobierno tiene la obligación de establecer un dispositivo preventivo que garantice el orden público, la seguridad ciudadana y vele por los derechos de toda la ciudadanía, incluido el de garantizar la propia seguridad de los manifestantes", ha indicado Lucas.

En todo caso, los manifestantes deberán obedecer las instrucciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En caso de necesidades especiales de accesibilidad de vehículos de emergencias (sanitarias, bomberos, etc), se habilitarán los mecanismos para la concurrencia de la movilidad necesaria que asegure un tránsito seguro en el mínimo tiempo requerido para su fin.

Los vehículos participantes deberán estar identificados previamente y señalizados con un número de orden que debe constar en una relación que se entregará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se aportarán por los organizadores medios auxiliares que permitan alertar la posible existencia de retenciones, al objeto de minimizar el riesgo de alcances.

Todo el personal que asista a las concentraciones deberá portar chalecos reflectantes.

Ante la previsión de cortes de tráfico provocados por los manifestantes en importantes vías de comunicación, la delegación del Gobierno recomienda a todos los ciudadanos el uso de vías alternativas mencionadas para llegar a sus centros de trabajo o estudios.