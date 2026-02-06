El Anfiteatro Romano de Cartagena abrirá los fines de semana de marzo para ver una 'fossa bestiaria'

El Anfiteatro abrirá los fines de semana de marzo para ver una 'fossa bestiaria' - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Anfiteatro Romano de Cartagena se abrirá a visitas los fines de semana del próximo mes de marzo para que el público pueda conocerla 'fossa bestiaria' que se ha descubierto, cuyas dimensiones han superado todas las previsiones iniciales, según ha anunciado este viernes la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante una visita a las excavaciones.

Los profesionales ya han marcado el itinerario interno que permitirá que los cartageneros y visitantes disfruten de esta nueva joya del patrimonio en marzo, mientras la excavación continúa de forma simultánea.

Para ello, el Ayuntamiento habilitará un sistema de reservas previas a través de la web municipal y el momento en el que se activen las entradas, que serán gratuitas.

Estas visitas se realizarán de manera provisional mediante una caseta de recepción ya instalada, a la espera de que el itinerario se estabilice a partir del segundo semestre del año con la construcción del pabellón definitivo de atención a visitantes.

Actualmente ya hay descubierta una superficie de 18 metros, pero los técnicos estiman que probablemente llegará hasta los 60 metros. Este descubrimiento supera la dimensión esperada por los profesionales, quienes en etapas anteriores temían que las construcciones de siglos posteriores hubieran eliminado los restos del siglo I.

En este sentido, Francisco Fernández, director técnico de la excavación, ha subrayado que lo más importante de la 'fossa' son sus dimensiones y su "excelente" estado de conservación.

"Está completa, tiene 2 metros y medio de profundidad y está construida en obra, lo que le da un empaque espectacular al yacimiento", ha señalado el arqueólogo, quien estima una longitud de unos 60 metros, equiparándolo a los grandes anfiteatros de España.

Además, Fernández ha revelado que se han descubierto en la arena, junto a la fosa, una serie de piedras con huecos circulares que servían para clavar troncos de madera y realizar juegos con los animales durante los espectáculos.

Por su parte, el arquitecto del proyecto, Andrés Cánovas, ha subrayado que este elemento multiplica las expectativas del yacimiento, advirtiendo que el suelo original del Anfiteatro se encuentra todavía dos metros por debajo de la superficie actual de excavación, "lo que implica que cuando acabemos la Fase IV, más o menos dentro de un año, tendremos exactamente el 50% del anfiteatro excavado y consolidada una buena parte, casi dos tercios de Plaza de Toros".

La jornada ha coincidido con la firma del acta de inicio de las obras del pabellón de entrada, una infraestructura presupuestada en 450.000 euros que estructurará los recorridos y que se prevé esté terminada para el verano. Con este avance, el Ayuntamiento planea que las visitas pasen a ser estables bajo la gestión de la sociedad municipal Cartagena Puerto de Culturas.

En cuanto a la planificación técnica, el proyecto se estructura en ocho fases dentro del Plan Director. Tras finalizar la Fase III, los trabajos se centran ahora en la Fase IV, adjudicada por 2,3 millones de euros para la recuperación del cuadrante noroccidental y la portada principal.

Cánovas ha señalado que, al término de esta fase en aproximadamente un año, se habrá excavado el 50% del Anfiteatro. La Fase V, que ya cuenta con presupuesto adjudicado, permitirá completar la excavación de la arena y la consolidación total de la Plaza de Toros.

Por último, la alcaldesa ha recordado que la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves la solicitud de una nueva subvención para la Fase VI a través del programa del 2% Cultural del Ministerio.

Esta fase, con un presupuesto de 2,4 millones de euros, será la encargada de integrar el centro de interpretación y el Museo de Historia de la Ciudad en los anillos inferiores de la plaza.

Para Arroyo, ver la magnitud de estos hallazgos y su proximidad al Teatro Romano y al Foro es "un sueño que se va haciendo realidad" y una experiencia que los ciudadanos deben conocer de cerca a través de esta apertura por obras.