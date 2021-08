ANSE y WWF exigen "un estudio riguroso e independiente" sobre la aparición de peces muertos en el Mar Menor

MURCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF han pedido este martes que "no se dé por cerrado" el último episodio de mortandad de peces en el Mar Menor, y han exigido la elaboración de "un estudio riguroso e independiente" sobre este asunto al considerar que "no se puede asegurar que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno".

En un comunicado conjunto, sendas organizaciones han indicado que el origen de la aparición de peces alevines sin vida este lunes en la laguna salada "podría estar alejado de las playas donde han aparecido los animales", de manera que estos "podrían haber sido arrastrados hacia las orillas por el viento y el oleaje".

Ambas han apuntado que "sin una profunda investigación de lo sucedido no se podrán esclarecer las causas de este episodio de mortandad y, de esta forma, descartar la relevancia del proceso de eutrofización del Mar Menor como causa del mismo".

A esto, han añadido que "las justificaciones aportadas refuerzan la posición del Gobierno regional para continuar sin tomar medidas definitivas para solucionar el problema en origen, aunque sea a medio y largo plazo".

"No se puede asegurar, como han hecho la Comunidad Autónoma y un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena que la causa de la muerte no es la falta de oxígeno, argumentando que la zona donde han aparecido los peces muertos presentaba niveles normales de este elemento", han precisado.

ANSE y WWF han considerado que el seguimiento actual del Mar Menor "podría no ser el más adecuado para detectar posibles situaciones de anoxia, al no medir en continuo, a diferentes profundidades y a lo largo de todo el año, las concentraciones de diferentes parámetros, como el mismo oxígeno disuelto, que podrían ser indicadores de una posible mortalidad".

IMPULSO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

Por ello, han exigido a la Comunidad Autónoma que ponga en marcha el Consejo de Participación incluido en la Ley de Protección del Mar Menor, que "debería ser gestionado conjuntamente con el Ministerio para la Transición Ecológica".

Además, han apostado por la constitución de un nuevo comité científico, cuyo representante y portavoz sea elegido por acuerdo y consenso de los diferentes miembros, "siendo recomendable que proceda de un centro externo e independiente, con suficiente experiencia en gestión y recuperación de humedales costeros".

Por último, WWF y ANSE han demandado a la Comunidad y al Ministerio para la Transición Ecológica "un pacto de respeto institucional" que permita consensuar y poner en marcha las medidas más adecuadas para la recuperación del Mar Menor.

Estas deberían ir enfocadas, según las organizaciones, hacia la reducción de la agricultura intensiva y el desarrollo urbanístico, la mejora de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y pluviales, la recuperación de los cauces de dominio público y la restauración de amplias superficies de agricultura intensiva y suelos urbanos en la periferia del Mar Menor para su transformación en filtros verdes, la restauración ambiental y la implantación de otras infraestructuras basadas en la naturaleza.