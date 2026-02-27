Antelo dice que no entiende su salida forzada como líder regional de Vox y rechaza dimitir como diputado

Archivo - El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, en una foto de archivo - VOX - Archivo

MURCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado este viernes que no entiende su destitución tras la dimisión en bloque de la dirección regional del partido y ha rechazado dimitir como diputado autonómico.

"Quiero cumplir los compromisos que tengo con la sociedad; hay cosas que hacen falta rematar de los acuerdos presupuestarios y eso es ahora mismo en lo que pienso", ha afirmado Antelo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Antelo ha detallado que la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, le instó el pasado miércoles a abandonar la presidencia, ofreciéndole a cambio mantener su condición de candidato para las elecciones autonómicas de 2027 y la portavocía nacional de Deportes.

Respecto a la dimisión de sus compañeros, ha comentado que estos se pusieron en contacto con él y le dijeron "que tenían muchas presiones, algunos entre lágrimas, y lógicamente, bueno, pues yo elijo firmar, si aquí no pasa absolutamente nada".

Asimismo, ha defendido su gestión basándose en los resultados electorales y en el volumen de afiliación de la Región de Murcia, el mayor de España por habitante, por lo que ha lamentado que se le exija la salida cuando los resultados avalan su trayectoria.

A su juicio, es "algo bueno" que en los partidos haya personas que "traigan voto, que sean cercanas con la gente" porque "eso, al final, tiene más permeabilidad en la sociedad".

Antelo ha insistido en que la lealtad al proyecto no debe confundirse con la "sumisión". "Yo creo que hay que tener una anchura de miras, entender que una persona tiene una forma de expresar las cosas, pero la lealtad es decir la verdad. Otra cosa es la sumisión, que es a todo decir que sí, sin tener opinión propia. Sinceramente, yo no he nacido para eso", ha dicho.

Según ha relatado, su idea ahora "es la de continuar" porque se siente "una persona responsable con toda la gente" a la que ha involucrado, "de diferentes partes de la sociedad". "Al final lo importante es sumar, crecer, cuanto más se crece mejor y este tipo de movimientos son difíciles de explicar".

"Siempre se pueden hacer bien las cosas, incluso en las salidas, incluso en los momentos más difíciles y creo que es una reflexión que hay que hacer nosotros, evidentemente, en el partido", ha añadido Antelo, que ha insistido en que "desde el primer día hasta la fecha siempre he apoyado a Santiago Abascal y a todo el equipo".