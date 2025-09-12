APC y Repsol ponen en valor el papel estratégico del puerto de Cartagena en la transformación energética

El presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, y el director general, José María Gómez, en un encuentro con el nuevo director del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, y su antecesor, Antonio Mestre - APC

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández, acompañado del director general, José María Gómez, ha recibido en visita institucional al nuevo director del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, y a su antecesor, Antonio Mestre, director de operaciones de activos industriales de Repsol.

El encuentro "refuerza los lazos de colaboración entre ambas instituciones y pone en valor el papel estratégico del puerto en la transformación energética de la Región y el conjunto de España", según informaron fuentes de la APC en un comunicado.

Durante la reunión, se han abordado los principales proyectos y líneas de trabajo orientadas a la transición energética, enmarcadas en los objetivos de descarbonización, eficiencia y sostenibilidad que lideran tanto la Autoridad Portuaria como Repsol en el Valle de Escombreras.

En el encuentro han destacado las infraestructuras que permiten impulsar los nuevos combustibles 100% renovables con la puesta en marcha de la primera planta de producción a gran escala de la Península Ibérica, así como la apuesta por el crecimiento sostenible del puerto de Cartagena, con proyectos que refuercen su competitividad internacional.

Para ello, tanto el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, como el director del Complejo Industrial de Repsol, han resaltado la importancia de la cooperación público-privada como palanca tractora para "avanzar hacia un modelo energético, que siga posicionado a Cartagena como un referente en sostenibilidad portuaria".