La aplicación 'Tu Murcia' incorpora información en tiempo real sobre el estado del tráfico

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aplicación municipal 'Tu Murcia' ha incorporado una nueva funcionalidad que permite a los usuarios acceder a la información sobre el estado del tráfico en tiempo real, según informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino en un comunicado.

La 'app' permite visualizar información detallada sobre cada tramo, con datos aproximados de la intensidad media de paso de vehículos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado que la aplicación "sigue consolidándose como herramienta del modelo de ciudad inteligente, conectada y sostenible, con servicios útiles, personalizados y accesibles para toda la población".

Desde el Consistorio han señalado que la 'app' está "en constante actualización" para atender y dar respuesta a las necesidades de los usuarios.

Así, las últimas actualizaciones de 'Tu Murcia' posibilitan la consulta de los niveles de polen clasificados por tipo de alérgenos; la lluvia registrada por los pluviómetros y la ubicación de las instalaciones de gerontogimnasia y parques accesibles.

Además, con motivo de la Feria de Septiembre, se puede consultar el programa con las más de 300 actividades previstas del 4 a 16 de este mes y acceder directamente a los Huertos del Malecón para conocer su ubicación, servicios, e incluso realizar reservas.