Aprobada la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028.

El documento fija la hoja de ruta de las políticas de prevención, inclusión e integración social de la Comunidad y ha sido diseñado en colaboración con diferentes administraciones, la Red de Lucha contra la Pobreza, la Oficina de Transparencia y Participación, la Universidad de Murcia, el Colegio Profesional de Trabajo Social y entidades locales.

La Estrategia desplegará un total de 232 medidas, de las cuales 140 serán nuevas iniciativas. Dichas actuaciones pretenden dar respuesta a tres retos: disminuir los niveles de pobreza y exclusión, dar cobertura a todos los colectivos en situación de vulnerabilidad, y coordinar de manera eficaz todas las políticas de las distintas administraciones en materia de prevención y lucha contra la pobreza.

Tomando como base esos objetivos, el documento plantea tres ejes de actuación: prevención de la pobreza, impulso de la inclusión social y estímulo de la integración social, con medidas orientadas tanto a evitar situaciones de exclusión como a acompañar a las personas en sus procesos de integración.

A partir de estos ejes, se despliegan 16 objetivos estratégicos vinculados a diferentes ámbitos, como la educación, el empleo, la vivienda y la salud.

En el ámbito de la educación, por ejemplo, las medidas de la Estrategia incluyen el desarrollo del tercer plan de absentismo y abandono escolar con la intención de mejorar la respuesta social a dicho problema.

En empleo, los sistemas de empleo y formación regional se coordinarán con los servicios municipales para definir la oferta formativa y laboral de los colectivos con mayor desventaja social.

En cuanto al ámbito de la vivienda, se contempla la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas en situación de pobreza o exclusión social, y por lo que respecta a la salud, el documento incluye como nueva medida el desarrollo de protocolos de mejora de coordinación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales comunitarios.

Además, la Estrategia integra la creación, en todos los ayuntamientos, de equipos interdisciplinares de servicios sociales, salud, educación o vivienda, que abordarán conjuntamente la intervención con familias en situación de pobreza.

El Gobierno regional ejecutará esta batería de medidas teniendo en cuenta una serie de principios transversales, como la perspectiva de género, la accesibilidad universal o la protección de grupos vulnerables, y todas las actuaciones se evaluarán una vez se pongan en marcha. Para ello se llevarán a cabo informes de progreso anuales, contemplando una evaluación final en 2029 tras la implementación de la Estrategia.