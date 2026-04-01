Aprobados más de 8 millones para adquirir medicamentos exclusivos para esclerosis múltiple o esquizofrenia

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MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha dado luz verde a dos contratos, por un valor global de 8.212.867, para la adquisición de medicamentos exclusivos destinados al tratamiento de la urticaria aguda, la esclerosis múltiple o el control de la esquizofrenia, entre otros, destinados a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Uno de los contratos tiene un presupuesto base de licitación de 3.429.296 euros y un plazo de duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años en anualidades sucesivas.

Los medicamentos objeto de este contrato, fabricados bajo patente por varios laboratorios farmacéuticos, sirven para tratar diversas patologías como la urticaria aguda, la esquizofrenia, la fiebre o infecciones.

Se trata de medicamentos de elevado consumo en los centros sanitarios públicos regionales y representan un elevado coste debido a la exclusividad que tienen los laboratorios, por lo que, para mejorar la eficiencia en su adquisición, se ha convocado una nueva licitación tras la finalización de la actual.

Disponer de estos medicamentos es indispensable para los hospitales del SMS, por lo que se hace necesario tramitar un acuerdo marco que garantice el suministro continuado de todos ellos y permita hacer frente a posibles tensiones que pueden llegar a producirse en la cadena de suministro.

El otro contrato que ha autorizado el Consejo de Gobierno es por un importe de 4.783.571 y tiene una duración de dos años, con posibilidad de prorrogar durante tres años más.

Estos medicamentos están destinados al tratamiento de enfermedades autoinmunes como el vitíligo no segmentario y la miastenia gravis generalizada; de patologías neurológicas como la esclerosis múltiple; enfermedades metabólicas hereditarias raras que incluyen la obesidad debida a déficit genético de la vía de melanocortina; tratamiento de la dependencia de opioides; del shock vasodilatador refractario, y tratamiento del carcinoma basocelular localmente avanzado.