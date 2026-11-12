ARCHENA ALCANZA 41 EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS ADHERIDOS AL SICTED

Reunión de la Mesa de Calidad del SICTED en Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Archena cuenta en 2026 con 41 empresas y servicios turísticos adheridos al modelo SICTED, dos más que en 2025. El informe de implantación presentado para su análisis en la Mesa de Calidad Turística recoge el crecimiento de la participación en el programa y el trabajo desarrollado para mejorar los servicios que integran la oferta turística del municipio.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha compartido estos datos con la directora general de Competitividad y Calidad Turística del Gobierno regional, Eva Reverte, en una reunión de la Mesa del SICTED en la que ha puesto en valor los datos del informe de la Mesa de Calidad Turística de Archena, según han informado desde el Consistorio.

El nuevo modelo SICTED mantiene la calidad como uno de sus pilares y refuerza el protagonismo de la sostenibilidad, la inteligencia turística y la gobernanza.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado como "la calidad turística se construye en cada servicio y en cada atención que recibe quien nos visita". En este sentido, ha agradecido a las empresas, comercios y servicios municipales "el esfuerzo que realizan para que la experiencia en Archena sea cada vez mejor".

NUEVA ADHESIÓN: EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETONOGRÁFICO DE ARCHENA

Entre las nuevas adhesiones figura el Centro de Interpretación Etnográfico de Archena, cuya incorporación amplía la presencia de los recursos culturales en el programa. La relación de participantes incluye alojamientos, establecimientos de restauración, comercios y servicios de bienestar, junto al Museo de Archena, la Oficina de Turismo y la Policía Local.

"Queremos que el atractivo de nuestro balneario y de nuestro patrimonio vaya acompañado de una atención cuidada en todo el municipio. La colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial es fundamental para seguir mejorando como destino", ha afirmado Fernández.

En el apartado de evaluación, la documentación recoge 38 evaluaciones realizadas, de las que 37 presentan un resultado favorable. Estos expedientes deben seguir el procedimiento previsto, la valoración por la Mesa de Calidad y, en su caso, su propuesta al Comité Interdestinos para la concesión del distintivo. Las adhesiones al programa y la obtención de la distinción corresponden a fases diferentes.

El trabajo de implantación incluye formación y acompañamiento técnico individualizado. El 31 de julio se celebró el taller colectivo del curso obligatorio 'Cómo implantar el modelo SICTED en un Servicio Turístico', orientado a conocer el funcionamiento del programa, sus compromisos y las herramientas para aplicarlo en cada actividad.

El asesoramiento aborda la aplicación de buenas prácticas, la autoevaluación, la preparación de la evaluación externa y la elaboración de planes de mejora. "Avanzamos en un trabajo compartido de calidad turística que implica tanto a la iniciativa privada como a los servicios públicos que atienden al visitante" ha concluido la alcaldesa.