Archena despliega la bandera de España más grande de la Región para recibir a La Fuensanta y celebrar el 12 de octubre - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Archena ha desplegado en el edificio municipal Miguel Medina la bandera de España más grande de la Región de Murcia para recibir este jueves por la tarde a la Virgen de la Fuensanta y celebrar el Día de la Hispanidad. Con treinta metros de largo y cinco de ancho, la enseña ocupa una superficie de 150 metros cuadrados y permanecerá instalada hasta el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución.

La llegada de la Patrona de Murcia, dentro de su peregrinación por el centenario de su coronación canónica, reunirá a autoridades civiles y militares. La programación incluye una misa de campaña y una romería en la que se espera que miles de fieles de Archena acompañen a la imagen por las calles del municipio, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa, Patricia Fernández, ha destacado que, "esta tarde Archena abrirá sus brazos a la Virgen de la Fuensanta".

La instalación de la bandera acompañará también la celebración del Día de la Hispanidad, el próximo lunes 12 de octubre. Además, en torno a la enseña se organizarán actividades con los colegios de Educación Infantil y Primaria del municipio.

"Esta bandera expresa nuestro orgullo de ser españoles y queremos que sea también un punto de encuentro para nuestros escolares, acercándoles el significado de las fechas que celebramos y los valores de respeto y convivencia que compartimos", ha señalado Fernández.