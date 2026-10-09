Archena le entrega a la Virgen de la Fuensanta el Escudo de Oro como "el abrazo de todos los archeneros"

Petalada a la Virgen de la Fuensanta en Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Archena recibió a la Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia, este pasado jueves dentro de su peregrinación con motivo del centenario de su coronación canónica. Allí fue acompañada por vecinos y fieles que le hicieron una petada, y presenciaron el encuentro con la Virgen de la Salud, patrona de Archena.

La alcaldesa, Patricia Fernández, entregó a la Virgen de la Fuensanta el Escudo de Oro de la Villa de Archena, máxima distinción honorífica del municipio. "Este Escudo de Oro es el abrazo de todos los archeneros a la Patrona de Murcia. Es nuestra manera de decirle gracias por venir a nuestra casa y de transmitirle todo el cariño, el respeto y la emoción con la que Archena la recibe", afirmó la alcaldesa, según han informado desde el Consistorio.

Fernández aseguró que la visita de la Morenica "es de esas ocasiones que se quedan para siempre en la memoria de un pueblo, y que escriben una página importantísima en su historia" y destacó la respuesta de los vecinos durante toda la jornada. "Ver las calles llenas, a familias enteras acompañando a la Virgen y a tantas personas viviendo este momento con tanta emoción demuestra que nuestras tradiciones siguen muy vivas", señaló.

La Virgen llegó a Archena procedente de la pedanía murciana de Barqueros y fue recibida en el barrio del Hurtado antes de continuar hasta la iglesia del Corpus Christi. Allí, el grupo de danzas y coros El Verdero estrenó una canción dedicada a la Morenica, antes de la celebración de una misa cantada por el coro parroquial.

Después comenzó la romería. La Asociación Archena Rociera acompañó los momentos iniciales y, ya en las calles, la Virgen fue recibida por los estandartes del Cabildo Superior de Cofradías y la banda Santa Cecilia. Los tambores de San Juan y la banda de la OJE de Archena protagonizaron distintos homenajes florales a lo largo del recorrido.

EL ESPERADO ENCUENTRO CON LA VIRGEN DE LA SALUD

La imagen avanzó hasta la avenida del Carril, donde se produjo el encuentro de la Virgen de la Fuensanta con la Virgen de la Salud.

La patrona de Archena salió a su encuentro desde la parroquia de San Juan Bautista y las dos imágenes quedaron frente a frente acompañadas por las bandas de la Cruz de los Espejos y Santa Cecilia y por una gran petalada.

Desde uno de los balcones, la alcaldesa señaló que con el encuentro de las dos patronas "se encuentran también dos pueblos". "Es una imagen que difícilmente vamos a olvidar", añadió.

La romería continuó hasta el Ayuntamiento y la plaza del Príncipe, donde se sucedieron nuevos homenajes antes de la llegada de ambas imágenes a la iglesia de San Juan Bautista. Allí permanecieron durante la noche en una vigilia de puertas abiertas, mientras en la plaza se instaló una alfombra de sal en su honor.

La estancia de la Virgen de la Fuensanta en Archena ha continuado con una misa matinal y la visita del alumnado de los CEIP de Archena que han realizado una ofrenda floral. También los usuarios del Centro de Día del Llano del Barco se han acercado al templo para acompañar a la Morenica durante su estancia en el municipio.

Por la tarde, tras la misa de despedida, la Morenica retomará su peregrinación hacia Las Torres de Cotillas.

"Archena ha hablado con el corazón. Hemos recibido a la Morenica como se recibe a alguien querido, hemos compartido este momento con nuestra Virgen de la Salud y le hemos entregado nuestro Escudo de Oro como símbolo del abrazo de todos los archeneros", concluyó Patricia Fernández.