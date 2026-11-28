Imagen documental del Puerto de Cartagena. - CARM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Base Naval de Cartagena centrará la próxima sesión del ciclo divulgativo 'Los investigadores nos cuentan'. La conferencia, organizada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes a través del Archivo General de la Región de Murcia, se celebrará este lunes, a las 19.00 horas.

Impartida por el doctor en Historia, José Antonio Martínez López, esta charla permitirá conocer cómo se reconstruyeron y modernizaron las principales infraestructuras navales de Cartagena tras la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial, a través de fotografías inéditas conservadas en el Archivo General.

Las imágenes pertenecen a la colección Poves Paredes, donada por la familia en 2023 y vinculada al ingeniero Alfredo Poves Ruiz, que trabajó en la Empresa Nacional Bazán. Las fotografías, realizadas entre 1944 y 1946, documentan las actuaciones desarrolladas en el Arsenal, el Astillero, las instalaciones portuarias de La Algameca y Escombreras y los túneles para submarinos de El Espalmador.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez López, destacó que son imágenes "que permanecían fuera del conocimiento público y que hoy podemos estudiar y compartir gracias a su conservación en el Archivo General".

Asimismo, señaló que "recuperar estos documentos y ponerlos a disposición de los investigadores responde precisamente al propósito de este ciclo: convertir el trabajo que se realiza en nuestros archivos en conocimiento accesible para todos los ciudadanos".

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA NAVAL DE CARTAGENA

José Antonio Martínez López es profesor del Grado de Arquitectura en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos España) y del Comité Científico Internacional sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar (Icofort). Es especialista en patrimonio militar y arquitectura defensiva, con más de tres décadas de trayectoria profesional.

La conferencia combinará las fotografías de la colección Poves Paredes con documentación del Archivo Naval de Cartagena y otros fondos gráficos particulares.

El ciclo 'Los investigadores nos cuentan', iniciado en 2024, continúa acercando al público investigaciones sobre diferentes episodios de la historia regional. La actividad tendrá lugar en el Archivo General de la Región de Murcia, situado en la avenida de los Pinos, 4, en Murcia, con entrada libre hasta completar aforo.