Cartel Promocional Del Recital Poético-Musical Dedicado A Las Creadoras Vinculadas Al Lyceum Club Femenino - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Poética Con Alma ofrecerá este lunes, 23 de noviembre (19.00 horas), en el Archivo General de la Región de Murcia un recorrido por la obra de ocho autoras fundamentales de la literatura española del siglo XX.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha organizado este recital poético-musical dedicado a las creadoras vinculadas al Lyceum Club Femenino, una institución pionera en la promoción intelectual, artística y cultural de las mujeres durante el primer tercio del siglo XX.

La actividad permitirá acercarse a la obra de ocho destacadas autoras: Ernestina de Champourcin, Carmen Conde, Elisabeth Mulder, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, María Zambrano, Margarita Ferreras y Concha Méndez.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó que "el Lyceum Club Femenino abrió espacios de encuentro y creación para mujeres que tuvieron que superar numerosas barreras para desarrollar su talento. Cien años después, queremos que sus voces sigan escuchándose y que las nuevas generaciones conozcan la extraordinaria aportación que realizaron a nuestra cultura".

El recital combinará la lectura e interpretación de textos poéticos con música en directo, recreando el ambiente de intercambio cultural e intelectual que caracterizó a esta institución, fundada en 1926. Además, contará con un servicio de interpretación simultánea en lengua de signos para facilitar la participación de personas con discapacidad auditiva.

UNA PROGRAMACIÓN PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO

Esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas con motivo de la exposición 'Lyceum Club Femenino. 1926-1939', que puede visitarse en el Archivo General hasta el próximo 20 de febrero. La muestra está obteniendo un notable éxito de público y entre los centros educativos, ya que hasta la fecha ocho institutos de secundaria han concertado visitas guiadas a la misma.

La programación conmemorativa incluye también el congreso celebrado el pasado mes conjuntamente con la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y el ciclo cinematográfico sobre el Lyceum organizado en la Filmoteca Regional Francisco Rabal durante el mes de diciembre.

Sánchez ha señalado que "los archivos no son únicamente lugares donde se custodian documentos. También deben ser espacios vivos, capaces de acercarnos a quienes protagonizaron nuestra historia y de generar nuevas oportunidades para descubrir su legado".

El recital tendrá lugar en el Archivo General de la Región de Murcia, situado en la avenida de los Pinos, 4, con entrada libre hasta completar aforo.