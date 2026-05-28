Arde Bogotá protagoniza el último capítulo de 'Acoustic Home' en HBO Max - HBO
MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -
Arde Bogotá protagoniza el último capítulo de 'Acoustic Home', una serie documental musical de HBO Max que concluye este jueves con el estreno de este capítulo su cuarta temporada. Estos meses han pasado por ella Fito Páez, Amaral, Rigoberta Bandini, MARO, Carolina Durante, Antonio Orozco, Edurne, Carminho y Natalia Lacunza.
Los cartageneros, bajo la dirección de Alexis Morante, rodaron una serie de canciones en mitad de un desierto, que intercaladas con una parte documental permitirá a sus fans conocer más de cerca a la banda. Cada episodio, de una duración de 60 minutos, mantiene un formato ya afianzado tras las tres temporadas anteriores.
Morante es ganador de un Grammy Latino y ha estado nominado a los premios Goya, Forqué y Platino.
El grupo acudió al preestreno de esta temporada en el Festival de Málaga en marzo, donde compartió alfombra roja con Amaral, Carolina Durante y Edurne.
La banda, inmersa en plena gira europea, presentó este mes el primer single de su tercer disco, 'Instrucciones', cuyo videoclip grabaron en Cartagena.