Arde Bogotá en Ciudad de México - RAW MUSIC/JESÚS QUINTERO

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha concluido este fin de semana ABT002, una nueva gira internacional que ha contado con paradas en Estados Unidos y México durante este mes noviembre, sumando cuatro nuevas citas a su trayectoria internacional.

El recorrido arrancó el 8 de noviembre en Brooklyn, con un concierto en Elsewhere Hall y continuó el día 15 en Pacific Electric, Los Ángeles. Tras una pequeña parada en Las Vegas para asistir a la gala de los Latin Grammy, la gira llegó a Ciudad de México, donde el grupo actuó el 19 de noviembre en el Teatro Metropólitan y puso el broche final el pasado 22 de noviembre en ZeyZey, Miami.

Esta nueva aventura americana coincide con la publicación de su tercer álbum de estudio, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', que vio la luz el pasado 2 de octubre, y que este 18 de noviembre se convirtió en Disco de Oro en España. Un trabajo grabado en Los Ángeles junto al productor Joe Chiccarelli que abre una nueva etapa sonora y creativa para el grupo.

ABT002 ha sido la oportunidad de llevar este nuevo universo musical al público internacional, combinando sobre el escenario las canciones que ya se han convertido en imprescindibles de su repertorio con las nuevas composiciones de este último trabajo.

En CDMX, la banda se presentó en formato Hervideros, una serie de conciertos que ha recorrido España en las semanas previas a su partida y que retoma esta misma semana, a su regreso, con las últimas fechas antes de dar paso a su gira de Arenas en mayo de 2027. Una propuesta que mantiene la identidad rock de Arde Bogotá y pone el foco en la conexión directa entre la banda y su público, sin dejar de explorar los nuevos horizontes de su sonido.

El regreso a Estados Unidos tiene además un significado especial. Después de visitar ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago durante 2025, la banda ha vuelto a encontrarse con un público que continúa creciendo al otro lado del Atlántico. México, por su lado, vuelve a ocupar un lugar destacado en su recorrido internacional, reafirmándose como uno de los territorios más importantes para la expansión de su música.