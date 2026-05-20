Arranca el Plan Industrial de la Región de Murcia con la aprobación del plan de refuerzo de la red eléctrica

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, preside el acto de puesta en marcha del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 - CARM

La alcaldesa de Cartagena recibe un largo aplauso tras la anunciada moción de censura en el Ayuntamiento CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El jefe del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha presidido este miércoles en Cartagena el acto de puesta en marcha del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, en el que ha anunciado la activación de las primeras medidas estratégicas de esta hoja de ruta, que "ya está en marcha", según ha informado la Comunidad.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau; el director del Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, así como de representantes del tejido empresarial e industrial de la Región.

Dentro del ámbito energético del Plan Industrial, López Miras anunció que su Ejecutivo ha dado luz verde al nuevo Plan de Inversiones para el Refuerzo de la Red de Distribución Eléctrica de la Región de Murcia para el periodo 2027-2029, que supondrá una inversión "histórica" de 200 millones de euros por parte de la distribuidora.

Dicha inyección económica permitirá "incrementar significativamente la capacidad eléctrica regional, reforzar las redes de media y alta tensión, mejorar la calidad y resiliencia del suministro, y avanzar en la digitalización de la red", ha trasladado el máximo responsable autonómico.

Así, la inversión de 200 millones de euros "aumentará de forma muy significativa la capacidad eléctrica regional" y facilitarán el acceso a "nuevas oportunidades industriales", según ha asegurado el presidente regional, quien ha concretado que "se incrementará en torno a 320 megavatios la capacidad disponible en la red de media y alta tensión".

Además, López Miras ha informado de que habrá "una capacidad adicional de crecimiento futuro de otros 300 megavatios, si el Gobierno de España amplía, de una vez por todas, los límites regulatorios anunciados".

En su intervención, López Miras también ha dado a conocer que Cartagena es la primera ciudad en incorporarse a la futura Red de Municipios Industriales de la Región, "destinada a coordinar planificación, infraestructuras, suelo industrial, formación y atracción de inversiones".

"Hablamos de municipios preparados para competir en la nueva economía industrial, y Cartagena reúne todas las condiciones para liderar ese proceso", ha agregado, ya que "representa la historia industrial de nuestra Región, pero sobre todo es una parte esencial de su futuro. Y ese futuro necesita formación, especialización y capital humano preparado para los nuevos desafíos industriales".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que, además de alcanzar los 100.000 empleos industriales y activar 16.675 millones de euros de inversión total, el Plan Industrial busca crear 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y destinar más de 1.730 millones de inversión pública directa del Gobierno regional, durante la próxima década.

Para López Miras, el Plan Industrial "es un proyecto construido entre todos, que pone el punto de mira en la formación, la capacitación industrial y la creación de oportunidades para que muchos jóvenes puedan desarrollar aquí su futuro".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha recibido numerosos aplausos al subir al escenario tras la moción de censura anunciada en el Ayuntamiento, ha indicado que el Plan "llega en un momento clave porque Europa está situando de nuevo a la industria en el centro de sus prioridades y está buscando mayor autonomía en nuestro país, mayor seguridad, más energía, tecnología, y Cartagena tiene una experiencia ya demostrada en todos estos ámbitos y, por tanto, vamos con ventaja".

Arroyo ha desgranado los sectores que marcarán el nuevo mapa industrial europeo y en los que el municipio cuenta con una posición estratégica como son "la energía limpia, los combustibles renovables, el hidrógeno verde, la defensa naval, la inteligencia artificial y las tecnologías duales", según ha detallado el Ayuntamiento.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo municipal con el tejido económico, señalando que "desde el Ayuntamiento venimos trabajando junto a los empresarios, quienes crean oportunidades, quienes apuestan su capital con las inversiones para ponerlo fácil, para que se atraigan inversiones y para que se consoliden".

La regidora ha destacado un hito crucial en materia de infraestructuras gracias al desarrollo urbanístico. "Con el nuevo Plan General Cartagena va a disponer de un 45% más suelo industrial para generar más oportunidades", ha subrayado.

A través del Valle de Escombreras, el Polígono Industrial de los Camachos y el de Cabezo Beaza, el municipio proyecta un crecimiento de "cerca de 10 millones de metros cuadrados, en total 954 hectáreas adicionales a las ya existentes, para consolidarnos como uno de los municipios más atractivos para la industria", ha dicho la primera edil.

Asimismo, ha ensalzado la estrategia 'Caetra' de tecnologías duales impulsada por la Comunidad Autónoma y el potencial marítimo del municipio, "disponemos del mejor puerto de Europa, el puerto estratégico, el puerto que dispone de las mejores capacidades y también de manera natural (...), el calado, las condiciones naturales. De hecho, todos los grandes acontecimientos de España han sucedido en nuestro puerto y no se entiende la historia de España sin la historia de nuestro puerto".

CAMPUS INDUSTRIAL Y CENTRO INNOVADOR EN ALIMENTACIÓN

López Miras ha avanzado que el Plan Industrial recoge también una medida estratégica que ya está en marcha: el Campus Industrial de la Región de Murcia, que desarrolla programas estables para transformar el conocimiento en innovación científica y tecnológica industrial.

El objetivo de esta actuación es fomentar la colaboración entre el sector industrial y las universidades de la Región para transferir el conocimiento académico a problemas específicos en el proceso productivo, mejorando así la competitividad industrial.

En materia de formación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que la Región de Murcia "contará con un nuevo Centro de Capacitación Industrial en Procesos Avanzados y Nuevas Tecnologías en Alimentación y Bebidas", orientado a ámbitos estratégicos como cadena de frío, bebidas, panadería, golosinas o quinta gama.

El nuevo centro se sumará a los ya existentes en Cartagena dentro de los sectores naval-náutico y químico, así como al Centro de Capacitación Industrial del Mueble y la Madera de Yecla.

Además, en el ámbito formativo también se pondrán en marcha otros proyectos ya anunciados, como un centro de formación en farmaquímica.

EL MAYOR ELECTROLIZADOR DE EUROPA, EN CARTAGENA

Entre sus medidas, el Plan Industrial incorpora también un sistema 'Fast Track', para agilizar trámites y reducir tiempos administrativos. El primer gran proyecto que se beneficiará de esta iniciativa será el electrolizador de hidrógeno renovable que Repsol impulsa en el Valle de Escombreras, y que será el mayor de Europa.

"Es un proyecto que situará a Cartagena en la vanguardia europea de la transición energética y de la nueva industria descarbonizada", ha afirmado el presidente regional.

La planta, con una potencia de 100 megavatios y una inversión de 300 millones, generará cerca de 900 empleos y producirá unas 15.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, evitando la emisión de hasta 167.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.