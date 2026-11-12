Arranca VIRTACTIC, un proyecto para llevar la realidad virtual y la IA a la formación de sanitarios en medicina táctica

Prueba de uno de los prototipos de tecnología inmersiva con gafas de realidad virtual y chaleco háptico que se van a utilizar en el proyecto - UCAM

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto VIRTACTIC (VIRtual TACtical Immersive Combat training) ha arrancado oficialmente con la celebración de su reunión de lanzamiento en la sede del Ministerio de Defensa, en Madrid. Seleccionado en el Programa COINCIDENTE 2025 del Ministerio de Defensa, en su línea V3 (MEDCOMB), VIRTACTIC desarrollará un sistema inmersivo de entrenamiento táctico- sanitario basado en realidad virtual y tecnologías cognitivas aplicadas a escenarios de combate.

El proyecto está liderado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y se ejecuta bajo un contrato de servicios de I+D de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), con el seguimiento de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN), han informado desde la institución académica.

En la reunión han participado representantes del Ministerio de Defensa y de todas las entidades del consorcio, que han revisado los objetivos, el plan de trabajo y el calendario de un proyecto que se prolongará hasta junio de 2029.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general de VIRTACTIC es mejorar la toma de decisiones y el rendimiento operativo del personal sanitario y no sanitario en escenarios de combate de alta intensidad, en línea con la doctrina OTAN de optimización del rendimiento humano (Human Performance Optimization).

Para ello, el consorcio desarrollará un demostrador tecnológico que permitirá instruir al alumnado en escenarios realistas, repetibles, evaluables de forma objetiva y adaptados a su nivel.

El sistema se estructura en cuatro bloques tecnológicos principales. El primero está basado en gemelos digitales y escenarios inmersivos de 360 grados, que permiten recrear espacios reales mediante captura digital, audio espacial y escenarios de toma de decisiones ramificadas.

El segundo corresponde a una plataforma XR multijugador, que contempla distintos perfiles de participación -sanitario, asistente e instructor-, comunicación por voz, supervisión remota y ejecución en gafas autónomas de realidad extendida.

El tercer bloque integra agentes virtuales adaptativos basados en inteligencia artificial, capaces de ajustar el nivel de dificultad a las necesidades y evolución de cada alumno, así como de proporcionar paneles de rendimiento dirigidos a instructores e investigadores.

Por último, el cuarto bloque se centra en la evaluación psicofisiológica y la validación clínica del sistema, con la participación de profesionales de emergencias y el desarrollo de una prueba piloto en un entorno militar.

FORMACIÓN SANITARIA EN ENTORNOS COMPLEJOS Y MEDICINA TÁCTICA VIRTACTIC nace para formar a los profesionales sanitarios para actuar en entornos complejos, hostiles y con recursos limitados, propios de la medicina táctica y de la atención a víctimas en situaciones de combate, catástrofes o incidentes con múltiples víctimas.

La realidad virtual permite reproducir con seguridad situaciones que en la práctica real son difíciles de recrear, entrenar la toma de decisiones bajo presión y medir de forma objetiva el desempeño y la respuesta al estrés del alumno.

Los resultados del proyecto tendrán, además, un carácter dual, con aplicación tanto en el ámbito de la Defensa como en los servicios civiles de emergencias.

EXPERIENCIA PREVIA: OTAN Y PROYECTO METASALUD

El proyecto se apoya en la trayectoria del grupo NT4H de la UCAM en la formación sanitaria con tecnologías inmersivas. En septiembre de 2025, el grupo fue el único grupo de investigación español seleccionado para participar en el ejercicio NATO Emergency Management Exercise BULGARIA 2025, organizado por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres (EADRCC) de la OTAN, donde evaluó el uso de la realidad virtual en el triaje y la atención a víctimas en un entorno de gestión de emergencias de carácter dual, civil y militar.

Asimismo, la UCAM lidera el proyecto METASALUD (Design of a Metaverse for Higher Education in Health Sciences, PID2022-138884NA-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que se han desarrollado y validado escenarios de realidad virtual para la simulación clínica en los grados de Ciencias de la Salud. Esta experiencia en el diseño de entornos inmersivos, su evaluación científica y la medición de variables como la seguridad psicológica y el estrés del alumno constituye la base sobre la que se construye VIRTACTIC.

El catedrático de Universidad, Manuel Pardo Ríos, ha señalado que VIRTACTIC "es la evolución natural de lo que venimos haciendo en la OTAN y en METASALUD: llevar la realidad virtual y la inteligencia artificial a la formación de quienes tienen que salvar vidas en las condiciones más difíciles".

UN CONSORCIO DE REFERENCIA

El proyecto VIRTACTIC está liderado por la Universidad Católica de Murcia (UCAM), a través del grupo de investigación New Technologies for Health (NT4H), perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud y dirigido por el profesor doctor Manuel Pardo Ríos, jefe del proyecto.

Junto a la UCAM, participan otras cuatro entidades. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia, dependiente del Servicio Murciano de Salud, aporta su experiencia operativa en la selección y validación de los escenarios junto a profesionales sanitarios de emergencias.

Por su parte, Skylife Engineering, S.L. es responsable del desarrollo de la plataforma multijugador de realidad extendida (XR), mientras que Mirlo Blanco Health Care, S.L. se encarga del desarrollo de los agentes y asistentes virtuales basados en inteligencia artificial, así como de los algoritmos de adaptación de la dificultad.

Completa el consorcio la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), responsable del diseño de la evaluación clínica y del análisis de las variables cognitivas y psicofisiológicas.

PROGRAMA COINCIDENTE

El Programa COINCIDENTE (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas) del Ministerio de Defensa tiene como finalidad aprovechar tecnologías desarrolladas en el ámbito civil para su aplicación en proyectos de interés para la Defensa, fomentando la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.