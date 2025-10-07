Arrestado un hombre por amenazar a un grupo de jóvenes con unas botellas rotas y un cuchillo en Murcia

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, amenazar con dos botellas de cristal rotas y un cuchillo de grandes dimensiones a un grupo de jóvenes en la avenida del Rocío de la ciudad de Murcia, tras negarse estos a entregarle dinero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre, pasadas las 8.00 horas, cuando un grupo de jóvenes fueron abordados por un varón que les pidió dinero, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Ante la negativa de los jóvenes, el varón comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más agresivo, llegando al extremo de coger dos botellas de cristal que había en la calle, romperlas y amenazar al grupo con ellas para que accedieran.

Las víctimas optaron por huir del lugar, cruzándose con una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba desarrollando funciones de seguridad y prevención de hechos delictivos por la zona, que localizó y detuvo de forma inmediata al presunto autor de las amenazas.

Los agentes encontraron oculto en el pantalón del arrestado un cuchillo de grandes dimensiones, siendo imputado como autor de un delito de robo con violencia y puesto a disposición de la autoridad judicial, que dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.