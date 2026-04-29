Arrestado un hombre con 6 órdenes de detención en un dispositivo policial en el Polígono Industrial Oeste

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre sobre el que pesaban seis órdenes judiciales de búsqueda y detención, tres de ellas para su ingreso en prisión, tras huir de un local de ocio del Polígono Industrial Oeste, en Alcantarilla (Murcia) durante un control policial.

Al individuo se le atribuye la presunta comisión de un delito de resistencia y desobediencia, según ha informado el Cuerpo.

El hombre intentó huir por la puerta lateral del local en el que se encontraba durante el desarrollo de un dispositivo de inspecciones de seguridad y controles en los establecimientos y accesos al polígono.

Tras salir, el varón se ocultó en el interior del recinto de una empresa colindante, aunque los agentes lograron localizarlo e interceptarlo.

Al identificarlo, trató de confundir a los efectivos aportando los datos de otra persona, si bien se pudo comprobar su auténtica identidad y conocer que se encontraba en posesión de seis reclamaciones judiciales en vigor, tres de las cuales disponían su ingreso en prisión por la comisión de dos delitos de robo con fuerza y uno de robo con violencia.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión para el cumplimiento de las condenas impuestas.