Arrestado un joven por robar en una vivienda tras escalar un muro de 3 metros en Caravaca (Murcia)

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Caravaca de la Cruz (Murcia), de 25 años, como presunto autor de un delito de robo con escalo en una vivienda del municipio de la que se llevó un televisor y una videoconsola, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando los propietarios del inmueble denunciaron que habían sido víctimas de un robo. Según su relato, alguien había accedido a su domicilio mientras estaban de vacaciones y habían sustraído varios enseres.

Efectivos del Instituto Armado recopilaron indicios y averiguaron que el robo se produjo mediante escalo, lo que hizo suponer que el ladrón era joven y ágil, ya que tuvo que encaramarse al muro del garaje para, desde allí, alcanzar una ventana de la planta superior, a unos tres metros de altura del suelo.

Los guardias civiles centraron las pesquisas en la localización de cámaras de seguridad de la zona donde pudieran aparecer imágenes relacionadas con el robo. De esta forma, se localizó una grabación del día de los hechos donde se veía un joven transportando un televisor de grandes dimensiones.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes averiguaron la identidad del sospechoso quien, al parecer, sabía que la familia estaba fuera, de vacaciones, y que la vivienda estaba vacía. Se atribuye la presunta autoría de delito de robo con escalo.

La investigación ha finalizado con la recuperación de un televisor de 55 pulgadas y una videoconsola que han sido devueltos a sus propietarios.