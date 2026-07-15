Arroyo acusa al Gobierno de Sánchez de agravar la crisis ferroviaria de Cartagena y el PP lo lleva al Senado

La presidenta del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, junto a los senadores 'populares' en la estación de tren de la ciudad - PP CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular (PP) de Cartagena y alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno de España "ha adoptado en las últimas semanas tres decisiones que agravan el aislamiento ferroviario de Cartagena" y que, a su juicio, "evidencian el abandono de las infraestructuras estratégicas del municipio".

Junto a los senadores Francisco Bernabé, Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga y el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación del Ayuntamiento de Cartagena Álvaro Valdés. Arroyo ha afirmado que el Ministerio de Transportes responde "con silencio y nuevas decisiones que empeoran nuestra situación" a las reclamaciones institucionales de Cartagena, según han informado desde el partido.

La alcaldesa ha centrado sus críticas en la decisión del Ministerio de conectar las mercancías de Cartagena al Corredor Mediterráneo mediante un ramal en Alicante. A su juicio, el Gobierno "está diseñando para Cartagena un corredor de segunda", ya que mientras al norte de Alicante existirán plataformas diferenciadas para viajeros y mercancías, al sur todos los tráficos compartirán una única infraestructura.

Asimismo, Arroyo ha lamentado que el Ayuntamiento conociera esta decisión "por la prensa y no por el Ministerio", pese a sus consecuencias para el Puerto, Escombreras, la ZAL de Los Camachos y el conjunto de la actividad industrial y logística del municipio.

Por otra parte, ha criticado la decisión del Consejo de Ministros de prorrogar durante tres años el actual contrato del servicio ferroviario entre Cartagena y Murcia. "El Gobierno renuncia a modernizar una de las conexiones más deficientes entre dos grandes ciudades españolas y perpetúa un modelo que no responde a las necesidades de trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público", ha afirmado.

Arroyo también ha denunciado que el Ministerio mantenga cerrada la línea directa entre Cartagena y Madrid más de cuatro años después de su interrupción. En este sentido, ha señalado que el corte se anunció inicialmente para dos años y que el Gobierno ha ido retrasando sucesivamente los compromisos de reapertura y ha afirmado que "no abrirla en el plazo prometido también es una decisión".

Al hilo, ha reiterado la propuesta municipal elaborada junto a la Cátedra de Movilidad Sostenible de la UPCT para recuperar de forma inmediata la conexión mediante trenes híbridos mientras llega la alta velocidad.

La regidora considera que estas decisiones perjudican al Puerto de Cartagena, frenan proyectos como Barlomar, debilitan la futura ZAL de Los Camachos, reducen la competitividad de Escombreras y dificultan la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo de iniciativas como CAETRA. También ha reprochado al Ministerio que no haya respondido a la carta remitida por el Ayuntamiento el pasado enero solicitando una reunión, ni a las iniciativas aprobadas por el Pleno, los alcaldes de Madrid, Albacete y Cartagena y las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia.

"Nos encontramos ante un horizonte mínimo de entre 6 y 8 años más para que tengamos el AVE y el Corredor Mediterráneo en Cartagena", ha afirmado.

Por su parte, el senador Francisco Bernabé ha denunciado "las mentiras y el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a Cartagena, a la que niega las comunicaciones ferroviarias que merece la ciudad con el cuarto puerto más importante de España".

Bernabé ha anunciado la presentación de una batería de preguntas del PP en el Senado para que el Gobierno de España "explique la situación real de los tramos ferroviarios adjudicados y de los proyectos para traer la Alta Velocidad a la comarca".

En ese sentido, ha coincidido con Arroyo al estimar un plazo de entre 6 y 8 años para la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo a Cartagena, al tiempo que ha lamentado que el cierre de la comunicación ferroviaria por Cartagena dura más de los dos años prometidos.

"En cambio, nos presentan como logro el que hayan terminado las obras de remodelación de la estación de la ciudad portuaria", sobre las que se ha preguntado "si son para convertir las instalaciones en un museo de la historia del ferrocarril, porque estamos ante una estación sin pasajeros, por la que tendrían que pasar miles de personas a diario y que hoy está absolutamente abandonada y desolada".

También ha denunciado el senador "la situación en la que se encuentra la conexión ferroviaria con la ZAL de los Camachos, y la construcción del bypass de Alumbres en los accesos ferroviarios a la dársena de Escombreras, donde vemos que solo hay abandono y mentiras por parte del Gobierno de Sánchez".

"Es algo inadmisible, que desde el Partido Popular no vamos a seguir consintiendo", ha remarcado Bernabé. "Basta ya de los castigos del PSOE a Cartagena", ha concluido.

PREGUNTAS DEL PP EN EL SENADO

Como ha anunciado Bernabé, el Partido Popular ha registrado en la Camara alta una batería de preguntas de control para preguntar al Gobierno de España sobre "cuáles son de verdad las intenciones que tienen con respecto a las infraestructuras ferroviarias en Cartagena". Entre ellas, "¿cómo están actualmente los tramos que existen adjudicados entre Hacienda Riquelme en Sucina y Torre Pacheco y entre esta localidad y Cartagena? ¿Qué previsiones hay, cuándo van a estar terminados?". Asimismo, "¿cómo están igualmente la redacción de los proyectos entre Murcia y Hacienda Riquelme en Sucina, y el de la entrada ferroviaria de Cartagena?".