Arroyo afirma que telefoneó a Vélez para valorar una Junta de Seguridad pero no le ha devuelto la llamada

CARTAGENA (MURCIA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que este lunes por la mañana se puso en contacto con la Delegación del Gobierno con la intención de mantener una conversación telefónica con el delegado, José Vélez, y valorar la posibilidad de celebrar una Junta de Seguridad a raíz de los últimos incidentes en el municipio.

"Porque tenemos que repasar los dispositivos que se han activado y si son suficientes o no, y ponernos a su disposición", según Arroyo. En cambio, ha lamentado que Vélez no le ha "devuelto la llamada". Con lo cual, espera que se pueda "resolver el tema" y que los partidos no utilicen estos incidentes como "estrategia electoralista y partidista".

Arroyo ha contestado de esta forma en un contacto con los medios d comunicación al ser preguntada por los últimos sucesos que han tenido lugar en el municipio, como la pelea multitudinaria que tuvo lugar el pasado fin de semana en la céntrica plaza del Ayuntamiento de Cartagena en la que participaron unos 20 jóvenes que, además, se enfrenaron con los camareros de un conocido bar, a los que llegaron a agredir.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO

A juicio de Arroyo, la oposición ha pedido la celebración urgente del Debate sobre el estado del municipio porque ella ha "deslizado" ya en algún momento su intención de celebrarlo "lógicamente" en este mes. "Así que, antes de que finalice julio, voy a hacer el Pleno del Debate del estado del municipio, pero no vinculado a ningún incidente", ha asegurado.

Al contrario, ha defendido la celebración de este Pleno "porque toca y es una buena oportunidad para analizar cuál es la situación de todos los temas y hacer un balance de todo lo que está acometiendo el Equipo de Gobierno y plantear, también, los retos a futuro".

Al ser preguntada por la operación policial, ha señalado que sigue abierta porque se sigue la pista de otros jóvenes que "pudieran estar vinculados con el incidente". Aunque ha confirmado que no hay más detenidos, ha señalado que se siguen estudiando las imágenes para "hacer un seguimiento a esos menores".

Ha recordado que es lo mismo que se hizo en el caso de la reyerta que tuvo lugar en la Urbanización Mediterráneo, donde "se siguió la pista de más jóvenes de los que fueron detenidos, porque nos importa, lógicamente, nos preocupa también y nos ocupa poder analizar este fenómeno social y, sobre todo, ese tipo de personas que acaban sus noches de ocio con violencia".

Se trata, añade, de personas que "muchas veces se desplazan de una zona a otra, precisamente, buscando ese tipo de concentraciones para buscar la bronca y liarla". "Entonces, queremos seguirles la pista con la Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local", según Arroyo, quien espera que "con el dispositivo y el refuerzo que se va a establecer" se pueda impedir "pronto" que haya "gente joven, o no, que utilice esos momentos de concentración de gente para armarla".

Además, ha asegurado que van a ser "contundentes" a la hora de condenar ese tipo de actos violentos y a la hora de que "respondan ante un juez".

Respecto al número de efectivos de Policía Local, ha criticado que no ha oído al PSOE "criticar que tampoco haya muchos agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Yo entiendo que todos estamos pasando por una situación en verano en el que hay un incremento de población y muchos frentes que cubrir", ha explicado.

Ha reconocido que "es difícil la planificación con las vacaciones y con la situación" en ambos cuerpos, tanto en la Policía Nacional como en la Local. "Yo creo que, desde el Equipo de Gobierno, estamos centrando nuestros esfuerzos para que se refuerce la Policía Nacional y el número de efectivos que tienen que intervenir para cumplir el orden público".

UN FENÓMENO SOCIAL QUE LE "PREOCUPA"

Respecto a la celebración de botellones y la posibilidad de restringir la venta de alcohol a menores, Arroyo ha recordado que la venta de alcohol a menores "está prohibida". "Todo el refuerzo que sea necesario para hacer cumplir la ley es nuestra obligación y así lo haremos", ha garantizado.

La alcaldesa ha transmitido que se trata de un fenómeno social que le preocupa y que "no solo está pasando en Cartagena". De hecho, ha recordado que, paralelamente al incidente de Cartagena, se han registrado incidentes, al menos, en otros dos municipios de la Región. "Tenemos que hacer una reflexión sobre por qué la gente joven sale, en vez de a pasarlo bien, para terminar su noche de ocio con violencia".

En cuanto a la Policía Local, ha señalado que el Ayuntamiento sigue negociando "dentro de las necesidades y de las peticiones" que han hecho al Equipo de Gobierno. Están valorando el impacto económico y sus posibilidades de aplicación.

"Al final, ellos defienden mejoras salariales y mejoras de sus derechos, pero el Equipo de Gobierno está cumpliendo desde un principio los planes que tenía previstos", según Arroyo, quien explica que estos planes pasaban por incorporar más efectivos a la Policía Local, porque hay un "déficit que es obvio".

Su intención es que se cumpla "ese objetivo" con los 45 agentes que ya se incorporaron y los más de 55 que se van a incorporar. "Ya está activado el procedimiento para que sean 110 agentes los que se incorporen en esta legislatura; y más dotación de recursos materiales, que hemos adquirido más de 20 vehículos y seguiremos adquiriendo ese material".

Además, ha señalado que la concejala de personal y el edil de Seguridad "siguen negociando con la Policía Local precisamente esas peticiones, ya hay más de 209.000 horas extraordinarias puestas a disposición de la Jefatura de Policía Local para que se vayan apuntando y podamos suplir esas carencias mientras que se van incorporando los efectivos".