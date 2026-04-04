La artista Carmen López Brío vincula diseño, territorio y ecología en su exposición 'Minados'

Una de las piezas de la exposición 'Minados', de Carmen López Brío - CENTRO PÁRRAGA

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Carmen López Brío invita a reflexionar sobre el diseño como herramienta crítica frente a retos medioambientales urgentes, y propone una relectura del territorio a través de la práctica material en su nueva exposición, que lleva por título 'Minados'.

La muestra, que se inaugura el próximo jueves, a las 20.30 horas, en la Sala de Máquinas del Centro Párraga, explora la transformación de residuos en recursos, vinculando diseño, territorio y ecología. Los objetos que se presentan no siguen una única solución formal, sino un proceso continuo de exploración material a partir de los restos de las minas abandonadas de Portmán.

Los óxidos extraídos, entendidos como restos de un sistema industrial agotado, se utilizan como materia prima para esmaltes cerámicos y tintes textiles. Las piezas parten de formas controladas y geométricas, vinculadas al lenguaje industrial, la repetición y la estandarización.

Frente a ese control, el esmalte y el tinte introducen azar, variación y comportamiento propio, evidenciando la tensión entre sistema y materia. La repetición no aparece aquí como ornamento, sino como un lenguaje heredado de los procesos extractivos e industriales, donde la transformación ocurre a través de la insistencia y el desgaste.

La exposición organiza estas piezas como un archivo y catálogo abierto, mostrando variaciones en cerámica y textil, donde la materia desechada se convierte en color, textura y forma.

Carmen López Brío (Murcia, 1986) se ha formado como Ingeniera Técnica en Diseño Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y, buscando una conexión más artística con el diseño, cursó estudios en la Design Academy de Eindhoven, en los Países Bajos.

Esa etapa marcó un punto de inflexión en su trayectoria, orientando su trabajo hacia proyectos que integran el medio natural y la sociedad circundante en el proceso creativo. Sus propuestas no se centran solo en la forma, sino también en los procesos, los orígenes y el entorno.

Desde su regreso a Murcia, dirige Atelier la Paloma, un estudio de diseño y artesanía centrado en materiales naturales y color. Trabaja principalmente con cerámica y textil, combinando proyectos personales, comisiones y talleres abiertos al público.