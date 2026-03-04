La Asamblea aprueba una moción para frenar la "ofensiva" de Pedro Sánchez contra la libertad de expresión

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de Vox y PP y en contra de PSOE y Podemos-IU-AV, para frenar lo que considera "una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado regional de Vox Alberto Garre ha acusado al Gobierno central de "amordazar a los medios que no son afines" y de "corromper" la libertad con leyes como la de Memoria Histórica, en un intento "no por buscar la verdad", sino de obtener "la obediencia".

"Los gobiernos como el actual de España no pueden determinar hasta dónde pueden llegar o no, limitar o no, la libertad de expresión", ha afirmado Garre, que ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "erigirse en el tutor de la verdad y castigar a quien no sigue la narrativa de Moncloa, cuyos inquilinos son de una bajeza moral inédita hasta ahora".

El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, ha acusado al Gobierno central de "confundir Estado con partido, crítica con ataque, periodismo con enemigo y pretender convertir el debate público en un terreno vigilado, etiquetado y domesticado".

"Primero te señalan, luego te acorralan y después te silencian", ha advertido Segado durante su intervención en la Asamblea Regional, donde ha defendido que "la libertad no se tutela, se ejerce" y ha rechazado "comisarios de la verdad" o "registros para amedrentar a los medios de comunicación".

Por el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha acusado a Vox de utilizar una "trampa de falsa libertad" que, a su juicio, solo busca mantener la "cobardía y la impunidad". Según la parlamentaria, la postura de la formación de Santiago Abascal deja a los menores "a merced de miles de depredadores" que se ocultan tras perfiles falsos e IPs opacas.

Así, Sánchez ha defendido la necesidad de legislar de forma "urgente" el mundo virtual para acabar con la "impunidad" en las redes sociales y ha apostado por la obligatoriedad de identificarse con el DNI en las plataformas digitales, como ocurre en el "mundo real".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos-IU-AV María Marín ha acusado a Vox de "promover bulos y cacerías racistas" en lugar de defender la libertad de expresión. "Ustedes no han defendido en la vida, en la historia y nunca lo harán la libertad de expresión ni la democracia, como ya se ve internamente en su partido. Ustedes son, de hecho, la amenaza a la libertad de expresión", ha afirmado Marín.

INUNDACIONES

La moción que ha defendido este miércoles en el Pleno de la Asamblea Regional sobre las actuaciones en materia de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municipios ribereños y su impacto en el Mar Menor, presentada por el grupo Mixto, no ha salido adelante.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha lamentado que la única ley que opera actualmente en el campo de Cartagena es "la ley de la selva" y ha recordado que en tres años "no han hecho nada con el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente".

"Es la consecuencia del caos absoluto que vive la cuenca vertiente del Mar Menor. Es la culpa del desastre total que tenemos en la Región de Murcia en materia de ordenación del territorio", ha subrayado Marín, que ha pedido también al Estado que "asuma su parte responsabilidad y ejecute las acciones previstas en el mapa de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor".

"La gente mira preocupada al cielo, temiendo por sus casas, sus comercios, su propia seguridad y la de sus familias", ha señalado la diputada, que ha culpado a las multinacionales de "alterar" la orografía original del campo de Cartagena.

Ha criticado que "se tenga que esperar ahora 32 meses" para el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones, ya que "muy posible que pueda haber una dana" antes de ese periodo de tiempo. En segundo lugar, ha hecho referencia al Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que "debería estar vigente desde el 1 de agosto de 2023".

Por contra, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Antonio Martínez Nieto, considera que lo que el grupo Mixto pide en su moción "no es otra cosa que una sumisión al ecologismo" y ha recordado que los planes contra inundaciones "existen desde hace tiempo y los filtros verdes que pretenden los nuevos planteamientos son solo cuidados paliativos".

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Casajús, ha criticado la actuación del Ministerio, que hace "oídos sordos", y de un Gobierno que "se niega a ejecutar siquiera una parte mínima de los planes hidrológicos previstos y mantiene una inversión en infraestructuras muy por debajo de lo necesario".

El diputado del grupo parlamentario Socialista, Manuel Sevilla, ha incorporado a su texto que "se hagan de manera urgente" las actuaciones del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente y el de Ordenación del Riesgo de Inundaciones.

INFLACIÓN

La Asamblea también ha rechazado una moción de Vox destinada a reducir la inflación y luchar contra la subida de los precios que ha recibido tres enmiendas a la totalidad, una por cada grupo parlamentario, que tampoco han contado con respaldo suficiente para salir adelante.

En su intervención, el defensor de la iniciativa, el portavoz del grupo parlamentario desde este martes, Rubén Martínez Alpañez, ha arremetido contra PP y PSOE por "quitarnos la mayor cantidad posible de dinero de nuestro bolsillo para financiar sus chiringuitos".

En este sentido, el portavoz de Vox ha abogado por rebajar el IVA general al 18% y el reducido al 8%; blindar un tipo del 4% para luz, gas y agua; reducir al tipo superreducido el IVA de productos como pañales y servicios de dependencia y rebajar el IRPF por adquisición de vivienda habitual, entre otras medidas.

Desde el PP, el diputado regional Carlos Albaladejo ha criticado la "falta de rigor" de la propuesta fiscal presentada por Vox, asegurando que "no responde a ninguna de las preguntas esenciales" sobre su impacto recaudatorio, déficit y deuda.

"En política económica, rigor, prudencia y memoria de las consecuencias", ha señalado Albaladejo, quien ha indicado que "el proyecto político del PP no es otro que bajar impuestos como hace donde gobierna", pero "lo queremos hacer con rigor, y no generar agujeros que terminan pagando los mismos, que son las clases medias".

El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez, ha insistido en que "la bajada de impuestos que proponen Vox y el PP siempre termina beneficiando a las rentas altas". Ha puesto como ejemplos que "tan sólo 399 ciudadanos de la Región, el 0,02% del total, se han beneficiado en 2023 de un ahorro en el impuesto de sucesiones y donaciones de 345.000 euros cada uno" y que "2.890 ciudadanos, el 0,11% de la población, se ahorran de media 109.000 euros con las bonificaciones de este impuesto".

"Señor Alpañez, su propuesta es una oda al populismo y a la demagogia. Usted ha venido a contarnos una milonga", ha concluido el diputado del PSOE, que ha defendido la "justicia fiscal y social" como objetivo de los socialistas.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos, parlamentario de Podemos-IU-AV, ha criticado que la moción presentada por Vox "engaña directamente a la ciudadanía" al utilizar datos "falsos, descontextualizados y sesgados intencionadamente".

Álvarez-Castellanos ha afirmado que "el problema fundamental es de desigualdad" y ha reclamado una "reforma fiscal progresiva" para que "paguen más los que más tienen" y "políticas para luchar contra la pobreza" y "garantizar los servicios públicos en nuestra sociedad".