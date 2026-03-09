La Asamblea declara la adscripción de Antelo al grupo parlamentario Mixto tras su expulsión de Vox

Archivo - José Ángel Antelo, adscrito al grupo Mixto tras su expulsión de Vox - Edu Botella - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Cámara de la Asamblea Regional ha declarado este lunes formalmente adscrito al grupo parlamentario Mixto a José Ángel Antelo, tras ser expulsado de Vox, del que era portavoz, según han informado fuentes del parlamento autonómico.

En concreto, la Mesa ha tomado esta decisión de acuerdo a los artículos 29.1 y 29.2 del Reglamento de la Cámara, según han informado fuentes de la Asamblea Regional.

Además, en una sesión ordinaria celebrada este lunes, el órgano ha acordado instar al grupo Mixto a que presente un reglamento de organización y funcionamiento interno antes del próximo 18 de marzo, a las 12.00 horas.

En este caso, la Mesa se ampara en el artículo 26.2 del citado Reglamento para solicitar a los diputados del grupo Mixto, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, que determinen, entre otros asuntos, el reparto de los tiempos de palabra y del número de iniciativas del modo que sea más adecuado a la equilibrada presencia de las distintas fuerzas políticas y parlamentarios.

Igualmente, en la reunión se ha acordado requerir al grupo Vox la designación de un nuevo portavoz. En este sentido, cabe recordar que Vox decidió por mayoría absoluta que este cargo lo asuma Rubén Martínez Alpañez, con los adjuntos María José Ruiz y Alberto Garre.