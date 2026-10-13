La Asamblea exige al Gobierno central la equiparación de efectivos de las FCSE en la Región con la media estatal

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este martes una moción del Grupo Parlamentario Popular para exigir al Gobierno de España el incremento "inmediato y urgente" de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la Región de Murcia hasta alcanzar, al menos, la media nacional por habitante.

La iniciativa ha salido adelante con 28 votos a favor (PP y Vox) y 15 en contra (PSOE y dos diputados del Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos).

El texto aprobado demanda dotar a los agentes de los recursos materiales e infraestructuras adecuados, así como declarar el Arco Mediterráneo como Zona de Especial Singularidad para combatir con mayor eficacia a las redes del narcotráfico y de tráfico de personas.

El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, ha defendido la moción tras remarcar la falta de respaldo estatal a las Fuerzas de Seguridad en la comunidad. "En la Región no nos faltan guardias civiles ni nos faltan policías nacionales dispuestos a cumplir con su deber cada día. Lo que nos falta es un Gobierno de España que esté dispuesto a proporcionarle los medios necesarios para hacerlo", ha aseverado.

Segado ha situado a la Región "a la cola en dotación de policías nacionales y de guardias civiles en relación con nuestra población" y ha criticado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. "Esta petición, que a mí me resulta bastante lógica y de sentido común, al PSOE le merece una enmienda de totalidad. ¿Es mucho pedir para la Región lo mismo que para el resto de españoles?", se ha preguntado.

El portavoz 'popular' ha puesto el foco en la situación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil frente a la presión de las mafias al recordar que, de las cuatro embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo en la Región de Murcia, "solo funcionaba una, el 25%, y la embarcación más rápida averiada".

Asimismo, ha hecho referencia a incidentes en la costa como la embestida a una patrullera en Cabo Cope (Águilas) a principios de septiembre que dejó tres agentes heridos, al tiempo que ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para dar explicaciones sobre el estado de los recursos.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Fernando Moreno ha rechazado los argumentos del PP y ha defendido el incremento del número de agentes tras la entrada del actual Ejecutivo central.

"En la Región de Murcia contamos hoy con 2.341 guardias civiles, 349 más que en 2019, un incremento del 17,5%. Si hablamos de la Policía Nacional, tenemos 1.815, 337 más que en 2019, un 22,8%. Cifras oficiales, 686 efectivos más", ha detallado en su intervención.

Moreno ha acusado a la bancada 'popular' de hacer un uso electoralista de la Benemérita y ha insistido en que este Cuerpo "no es del PP ni es del Partido Socialista; son instituciones del Estado al servicio de todos los españoles".

Durante la explicación de voto, el parlamentario del PSOE ha justificado la negativa de su grupo a la iniciativa del PP "por dignidad institucional, por rigor parlamentario y sobre todo por respeto a la verdad".

Desde el Grupo Parlamentario Vox, el diputado Pascual Salvador ha calificado de "evidente" la necesidad de incorporar más medios y refuerzos policiales en la comunidad.

Durante su intervención, ha relatado un suceso acaecido semanas atrás en Mazarrón durante una operación contra el suministro clandestino de combustible a narcolanchas, en la que dos agentes sufrieron un intento de atropello y el auxilio tardó "una hora" en llegar desde Lorca y Alhama de Murcia por la carencia de patrullas disponibles.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha incidido en que la Región sufre escasez de policías, al tiempo que ha tachado la posición del PSOE de "incomprensible" frente a los problemas del tráfico de seres humanos y el crimen organizado en la costa.

El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha incidido en que los recortes de personal se iniciaron en la etapa del Gobierno del PP, si bien ha abogado que las plantillas deben continuar en aumento. Asimismo, ha abogado por tomar como referencia el catálogo de puestos de trabajo para fijar las necesidades reales de la Región y actualizar la cobertura de las vacantes.

LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

El Parlamento autonómico también ha debatido una moción del diputado Alberto Garre (Vox) sobre refuerzo de la seguridad del litoral, la lucha contra las mafias y el control de la inmigración ilegal, que ha salido adelante con idéntico resultado que la anterior.

Garre ha advertido de que la vigilancia del litoral murciano "está en crisis" y ha denunciado que "no existen las plantillas que tenían que haber, el material que tienen es muy defectuoso y muy antiguo, hay vehículos que ni consiguen arrancarlo".

Asimismo, ha criticado la política del Gobierno de España respecto a la protección de las fronteras nacionales y ha calificado de "acto de cobardía y de traición" lo ocurrido durante los episodios de presión migratoria en Ceuta registrados este verano.

Por su parte, la diputada del PSOE María Soledad Sánchez Jódar ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo y ha acusado a Vox de difundir un discurso de odio. "Han preferido, de forma malintencionada, meterlo todo en el mismo saco, agitando y encendiendo el miedo hacia el inmigrante", ha lamentado.

Asimismo, la parlamentaria socialista ha defendido que el Ejecutivo central persigue las redes ilegales "lejos del ruido, lejos de la confrontación y de los discursos populistas", y ha rechazado vincular la inmigración con delincuencia.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Luisa Casajús ha criticado la falta de respuesta gubernamental ante la realidad de las costas de la Región. "El petaqueo está aquí, las narcolanchas están aquí, las pateras taxis están aquí", ha remarcado la parlamentaria del PP.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha denunciado que la moción busca "elevar a la enésima potencia el alarmismo que ya hace el Partido Popular sobre estas cuestiones" y ha subrayado que la iniciativa "no se sostiene", tras poner en valor el número de actuaciones reales de la Guardia Civil frente al crimen organizado.