La Asamblea fija plenos los martes y miércoles en el último año de legislatura y deja los viernes inhábiles

Reunión conjunta de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional han acordado este miércoles el calendario para el cuarto y último año de la XI Legislatura, que fija la celebración de dos plenos semanales, los martes y miércoles, y reserva los lunes y jueves para las comisiones parlamentarias, mientras que los viernes serán inhábiles, una decisión que ha suscitado las críticas de PSOE, Vox y Podemos.

En concreto, el primero de los dos periodos ordinarios de sesiones se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre, mientras que el segundo comenzará el 1 de febrero de 2027 y finalizará el 18 de marzo.

Durante estos periodos se celebrará un pleno de impulso los martes por la mañana y otro de control al Gobierno regional los miércoles por la mañana. Por su parte, las comisiones parlamentarias se reunirán los lunes y los jueves.

Las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios sobre los cupos de iniciativas han quedado pendientes de estudio por parte de los Servicios Jurídicos de la Cámara ante las discrepancias surgidas durante la reunión sobre su distribución.

CRÍTICAS A LA INACTIVIDAD DE LOS VIERNES

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al PP de aliarse con los "tránsfugas de ultraderecha" para "recortar la actividad parlamentaria y no dar cuentas de su gestión en la Asamblea Regional".

Según ha señalado, "el PP se fue de vacaciones en junio y vuelve recortando la actividad parlamentaria porque no quiere que se hable de las prótesis, la sanidad, la educación y el aumento del precio de la vivienda en la Región".

La dirigente socialista ha recordado que, "por primera vez en las tres últimas legislaturas", desde 2015, el pasado julio transcurrió sin actividad ordinaria en la Asamblea y ha criticado que ahora se haya decidido declarar los viernes inhábiles durante el último periodo de la legislatura.

Fernández ha asegurado que el PSOE cuenta actualmente con 706 iniciativas en tramitación, de las que 345 son preguntas y solicitudes de información pendientes de respuesta por parte del Gobierno regional, algunas desde 2023.

"Es imprescindible reanudar la actividad parlamentaria cuanto antes porque hay mucho trabajo atrasado", ha sostenido la portavoz socialista, quien ha avanzado que su grupo realizará un "seguimiento exhaustivo" de los anuncios y compromisos adquiridos por el Ejecutivo autonómico.

También la portavoz adjunta del Grupo Mixto y diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, María Marín, ha cargado contra la decisión de dejar los viernes fuera de la actividad parlamentaria y ha acusado al PP de impulsar una "reducción escandalosa" de la actividad de la Cámara con el respaldo de José Ángel Antelo y Virginia Martínez.

"Esta es la derecha y la ultraderecha que tanto critican el absentismo laboral, mientras se reducen el calendario parlamentario a cuatro días por semana", ha reprochado Marín.

Asimismo, ha denunciado que se haya intentado "reducir aún más el cupo de iniciativas que tienen los grupos de la oposición" y ha advertido de que la propuesta sobre el reparto incumple, a su juicio, el artículo 81 del Reglamento de la Asamblea.

En términos similares se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez, quien ha criticado que los viernes sean inhábiles y ha vinculado esta decisión al entendimiento entre el PP y los dos diputados procedentes de Vox integrados en el Grupo Mixto.

"No entendemos por qué, si cualquier vecino suele trabajar de lunes a viernes y muchos también los fines de semana, sus señorías aquí en la Asamblea Regional con cuatro días que vengan tienen más que suficiente", ha manifestado Martínez.

Vox ha cuestionado además la propuesta del PP sobre los cupos de iniciativas, que Martínez ha tachado de "ilegal" por considerar que no respeta el Reglamento de la Cámara. Según ha explicado, esta cuestión llevó a dejar sobre la mesa las distintas propuestas para que sean analizadas por los Servicios Jurídicos.

EL PP CONSIDERA LA DECISIÓN "RAZONABLE"

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido que declarar inhábiles los viernes no supone una reducción significativa de la actividad parlamentaria, ya que, según ha indicado, de los últimos 52 viernes únicamente en seis hubo actividad en la Asamblea.

"Algunos quieren transformar una decisión que no deja de ser normal en algo extraordinario", ha afirmado Segado, quien ha defendido que establecer esta situación "como norma" en el último año de legislatura es "más que razonable".

El portavoz 'popular' ha rechazado además que no celebrar plenos o comisiones los viernes implique trabajar menos y ha asegurado que su formación mantendrá su actividad política "todos los viernes, los sábados y los domingos".

Segado también ha valorado el traslado de los plenos a los martes y miércoles, ya que permitirá que las sesiones de control al Gobierno autonómico dejen de coincidir con las reuniones del Consejo de Gobierno, algo que el PP venía considerando una "anomalía democrática".

Respecto a los cupos, ha defendido que el número de iniciativas que pueda ordenar cada grupo responda a su representación en la Cámara.

En este sentido, ha criticado el sistema acordado el pasado año porque, según ha señalado, permitía que un grupo con dos diputados pudiera disponer de un número de iniciativas similar al del PP, que cuenta con 21.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Ángel Antelo, ha defendido revisar los cupos conforme a la actual composición de la Cámara y ha considerado que el reparto anterior beneficiaba al PSOE.

Antelo ha recordado que el Grupo Socialista ha pasado de nueve a siete diputados y el Mixto de dos a cuatro, por lo que ha apostado por "restablecer los cupos en base a la proporcionalidad". Ante las distintas alternativas planteadas, ha señalado que prefiere que el PP disponga de más iniciativas que el PSOE.

Las distintas propuestas sobre los cupos volverán a abordarse una vez analizadas por los Servicios Jurídicos de la Asamblea. Segado ha apuntado que la próxima reunión podría celebrarse el lunes.

La actividad plenaria comenzará, en cualquier caso, la próxima semana, cuando está prevista la convalidación de un decreto de Hacienda relativo a la asignación de fondos de dependencia.