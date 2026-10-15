La Asamblea pide un plan contra la ludopatía juvenil y la Comunidad prepara nuevas restricciones a las casas de apuestas

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar la creación y puesta en marcha de un plan de choque integral contra la ludopatía juvenil en la Región de Murcia, mientras el Gobierno autonómico prepara una nueva regulación del juego que contempla mayores restricciones a las casas de apuestas.

La diputada del PP Luz Marina Lorenzo ha avanzado que el Ejecutivo regional prevé aprobar antes de que finalice 2026 una reforma normativa que incluye el control obligatorio de acceso a salones de juego y apuestas, restricciones a la publicidad exterior de estos establecimientos y la integración de los registros de personas que tienen prohibida la entrada.

Lorenzo ha explicado que la reforma afecta a cinco reglamentos y que su tramitación requiere distintas garantías jurídicas, entre ellas consultas públicas, audiencias e informes. "Se está trabajando en este texto, que ya está incluido en el Plan Normativo 2026, y su aprobación está prevista para este mismo ejercicio", ha señalado la parlamentaria, quien ha asegurado que no se han concedido nuevas licencias para abrir salones de apuestas en los últimos ocho años.

Por su parte, la socialista Magdalena Sánchez ha defendido la necesidad de actuar ante la exposición de los adolescentes a las apuestas deportivas, las plataformas digitales y otras modalidades de juego que pueden favorecer conductas adictivas. Según los datos que ha aportado, la Región cuenta con 74 casas de apuestas y en 2023 se gastaron más de 112 millones de euros en apuestas. "No podemos esperar a que la familia descubra la adicción cuando ya hay una deuda. No podemos esperar al abandono escolar", ha advertido Sánchez, quien ha reclamado que el acuerdo se traduzca en medidas efectivas y no quede "olvidado en algún cajón".

Desde IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, diputado del Grupo Mixto, ha respaldado la iniciativa, aunque ha reclamado que el plan vaya acompañado de la aprobación de los decretos pendientes para regular las distancias entre centros educativos y casas de apuestas, la publicidad exterior y las condiciones de acceso. "Sería una gran contradicción que aprobáramos un plan de lucha contra la ludopatía infantil y juvenil y tuviéramos, como pasa en Alhama, a 50 metros del instituto una casa de apuestas", ha afirmado Álvarez-Castellanos, quien ha criticado que la regulación anunciada en 2018 siga pendiente de aprobación.

Por su parte, la diputada de Vox María José Ruiz ha defendido que el futuro plan garantice una atención específica a los menores de 16 años y una mayor coordinación entre los centros educativos, pediatría, salud mental infantojuvenil y servicios especializados en adicciones.

UN PLAN PARA REDUCIR LAS RATIOS ESCOLARES

Además de eso, la Comisión ha aprobado una iniciativa del Grupo Mixto para impulsar un plan regional plurianual de reducción de ratios escolares y mejora de la atención educativa, después de que su promotor, Álvarez-Castellanos, aceptara una enmienda a la del PP. Álvarez-Castellanos ha defendido la necesidad de establecer una planificación que abarque las distintas etapas educativas, desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato, con el horizonte del curso 2030-2031 y mediante la negociación en la Mesa Sectorial de Educación. "La reducción del número de alumnos y alumnas por aula constituye una de las medidas con mayor capacidad para mejorar la atención individualizada del alumno", ha señalado.

El diputado ha reconocido que estas medidas implican un mayor gasto en profesorado, grupos e infraestructuras, pero ha reclamado que la necesidad de mejorar la financiación autonómica no se utilice para paralizar su desarrollo. "Voy a aceptar su enmienda en la totalidad, absolutamente sin mover una coma", ha afirmado.

Por su parte, el diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido que la Comunidad ya está reduciendo las ratios escolares y ha indicado que las medias regionales se sitúan en 18,6 alumnos por aula en Infantil y 21,3 en Primaria, cifras inferiores a las planteadas por el Ministerio de Educación, según ha señalado. Asimismo, ha insistido en que la implantación de nuevas medidas debe contar con financiación suficiente y ha advertido de que no se pueden asumir compromisos sin recursos económicos. "O es un brindis al sol o es yo invito y tú pagas", ha manifestado.

Desde el PSOE, Juan Andrés Torres ha respaldado la reducción de ratios, aunque ha cuestionado que las medias autonómicas reflejen la situación de todas las aulas. El parlamentario ha defendido que la medida debe acompañarse de un refuerzo de las plantillas y ha recordado que el Gobierno de España ha impulsado una iniciativa legislativa para establecer ratios máximas.

Por su parte, la diputada de Vox María José Ruiz ha considerado que reducir el número de estudiantes por clase no garantiza por sí solo una mejora educativa y ha reclamado que se refuercen los profesionales especializados en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. "De poco sirve reducir el número de alumnos por aula si después no tenemos suficientes maestros de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, orientadores o personal técnico de integración social", ha advertido Ruiz, quien también ha pedido disminuir la carga burocrática del profesorado.

INSTITUTO EN EL ESPARRAGAL

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una moción de Vox para impulsar la construcción de un instituto de Educación Secundaria Obligatoria en la pedanía de El Esparragal-La Estación, en Puerto Lumbreras. Durante la tramitación de este punto también ha resultado aprobada una enmienda a la totalidad del Grupo Mixto.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha defendido la necesidad de estudiar la construcción de un segundo instituto en Puerto Lumbreras y ha señalado que el IES Rambla de Nogalte concentra alrededor de 1.200 estudiantes, mientras que las familias de El Esparragal deben desplazarse a ese centro o a otros institutos de municipios próximos. "La moción no plantea ninguna exigencia incongruente con la planificación de centros educativos en la Comunidad Autónoma", ha afirmado Martínez, quien ha señalado que el Ayuntamiento ya había respaldado una propuesta para impulsar nuevas infraestructuras educativas en la zona.

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha rechazado que exista una falta de planificación y ha defendido que, entre el presente curso y el próximo, se contempla la creación de 180 nuevas plazas de Educación Secundaria en Puerto Lumbreras. Según ha explicado, durante el curso 2026-2027 se ha incorporado un nuevo grupo de primero de ESO en el IES Rambla de Nogalte y otro en el colegio de El Esparragal, donde esta etapa ha comenzado con siete alumnos.

Por su parte, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha denunciado la saturación del IES Rambla de Nogalte, que supera los 1.200 alumnos, y ha criticado que se hayan tenido que habilitar espacios no destinados inicialmente a aulas para atender la demanda educativa. Torres ha acusado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de no haber impulsado las infraestructuras necesarias y ha señalado que otros municipios con una población similar disponen de una mayor oferta pública de Educación Secundaria.

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que la Comisión ya aprobó una iniciativa para elaborar, en un plazo de seis meses, un estudio técnico sobre las necesidades educativas de Puerto Lumbreras. "Creo que la línea en la que debemos trabajar es insistir a la Consejería en que cumpla el compromiso de esta comisión, que cumpla el compromiso de presentar ese estudio", ha manifestado Álvarez-Castellanos, quien ha señalado que el plazo previsto ya se ha cumplido y ha pedido que se conozcan sus conclusiones antes de decidir la ubicación de un futuro centro.