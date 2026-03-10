Asamblea Regional exige al Estado declarar a FCSE profesión de riesgo y renovar la flota de vehículos de Guardia Civil

Archivo - Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional - PP - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad sendas iniciativas del PP para exigir al Gobierno de España declarar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como profesión de riesgo y renovar la flota de vehículos de la Benemérita en la Región.

El diputado regional del PP, Alfonso Fernando Cerón, ha subrayado, en su defensa de las mociones presentadas este martes por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, que la Policía Nacional y la Guardia Civil "velan por nuestra seguridad con todo el honor, la valentía y la dignidad que les falta a Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska".

Cerón ha lamentado que "en los últimos 10 años, nueve policías nacionales y 50 guardias civiles han perdido la vida en acto de servicio, pero este dato para Marlaska y Sánchez no debe ser suficiente para reconocerlos como profesión de riesgo". "Un ministro no merece condecorar a los muertos cuando ha dejado abandonados a los vivos", ha apostillado.

Sin embargo, ha apuntado el diputado del PP, "gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, a Marlaska, pese a que se ha negado a hacerlo, no le ha quedado más remedio que reconocer como profesión de riesgo a una pequeña parte de agentes de Policía Nacional, aunque la gran mayoría quedarán excluidos".

En ese sentido, ha alertado que el ministro del Interior "está preparando un decreto discriminatorio, ya que incluye solamente a los policías que entraron en el cuerpo a partir de 2011, unos 25.000 que están adscritos al Régimen de la Seguridad Social, y deja fuera a la gran mayoría, más de 50.000 agentes adscritos al Régimen de Clases Pasivas, así como todos los de la Benemérita".

"Para el PP no hay policías de primera y policías de segunda: todos son iguales y merecen el mayor de los respetos, al igual que un guardia civil", ha incidido Cerón.

Respecto a la moción que reclama la renovación de la flota de vehículos de la Guardia Civil en la Región, Cerón ha denunciado que "el parque móvil de la Benemérita en nuestro territorio cuenta con unos 600 vehículos, la mayoría de ellos con una media de 15 años y 500.000 kilómetros".

Considera, al respecto, que "la antigüedad, la cantidad excesiva de kilómetros y el uso continuo durante las 24 horas del día los 365 días del año ocasiona que un alto porcentaje presente averías continuas, o desperfectos que no son reparados, lo que pone en peligro la seguridad de los agentes que patrullan en ellos".

Al hilo, Cerón ha recordado que "el mismo Tribunal de Cuentas ha llamado la atención al ministro Marlaska por obligar a la Guardia Civil a utilizar coches con más de 15 años de antigüedad".

"No tiene nombre que Marlaska deje sin ejecutar en los últimos años una media de miles de millones del presupuesto del Ministerio del Interior y tenga a la guardia civil patrullando con chatarra", ha apostillado.

Y es que, señala, "es el precio que tienen que pagar los agentes de la Guardia Civil por realizar con diligencia su trabajo e investigar la UCO los escándalos de corrupción de la familia de Sánchez y de la banda del Peugeot, pese a los intentos de impedirlo por parte de las cloacas y fontaneros de Moncloa".