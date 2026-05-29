Archivo - La Asamblea Regional de Murcia abre sus puertas a todos los ciudadanos los días 5 y 6 de junio - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia celebra, los próximos días 5 y 6 de junio, sus Jornadas de Puertas Abiertas, dirigidas a todos los ciudadanos interesados en visitar y conocer de primera mano la sede del Parlamento Autonómico.

Enmarcadas en la celebración del Día de la Región, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha señalado que el Parlamento autonómico abre las puertas "para que cualquier persona pueda venir, conocerla por dentro y sentirse parte de ella". Para ello se han organizado visitas guiadas en distintos horarios, tanto de mañana como de tarde, "porque queremos que cada vez más ciudadanos entiendan cómo funciona su Parlamento y sigan compartiendo valores tan importantes como el diálogo, el respeto y la convivencia".

Los horarios para realizar las visitas guiadas son los siguientes: 10.00, 11.00 y 12.00 horas, los días 5 y 6 de junio; y 17.00 y 18.00 horas, el día 5 de junio). Las visitas se realizarán previa reserva de cita, que ya se puede realizar a través de la página web de la Asamblea Regional, en el siguiente enlace: https://www.asambleamurcia.es/content/jornadas-de-puertas-ab...

PROGRAMA DIVULGATIVO "CONOCE LA ASAMBLEA REGIONAL. TU PARLAMENTO"

Las Jornadas de Puertas Abiertas se enmarcan dentro del Programa Divulgativo "Conoce la Asamblea Regional. Tu Parlamento" que la Cámara Legislativa puso en marcha el 2024, durante el mes de julio, y que ha continuado con varias Jornadas más celebradas el 10 de octubre de 2024, en el marco de la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre), con motivo de La Noche de los Museos de Cartagena (17 de mayo de 2025 y 16 de mayo de 2026) y durante los meses de julio y septiembre de 2025.

En virtud de este Programa, hasta el momento cerca de 2.000 personas han tenido la oportunidad de conocer, de primera mano, la historia y el papel fundamental del Parlamento en la vida democrática, así como la importancia del debate y la discusión en la toma de decisiones. A través del recorrido por las dependencias parlamentarias, han conocido también las funciones de la Institución, el trabajo de los diputados en la Cámara Legislativa, la historia y las curiosidades de la sede del Parlamento de la Región de Murcia.