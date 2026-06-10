La Asamblea Regional pide reforzar las plantillas de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en el litoral

Embarcación interceptada en Cartagena dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno una refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la Región, sobre todo en los municipios del litoral.

Asimismo, esta moción solicita incrementar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, elaborar un plan de prevención y lucha contra el narcotráfico y estudiar la consideración de algunas zonas del litoral como áreas de especial presión criminal o singularidad operativa para favorecer el refuerzo de efectivos.

La proponente de la moción, María Luisa Casajús, ha señalado que, aunque "durante años hemos escuchado que el narcotráfico ocurría lejos de aquí, las narcolanchas, el petaqueo y las organizaciones criminales empiezan a aparecer con más frecuencia en nuestro litoral".

Además, la diputada 'popular' ha criticado el "desmantelamiento" del OCON-Sur, por parte del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Así, Casajús ha señalado que en los últimos meses se han producido intervenciones en puntos de Mazarrón y Cartagena, con incautaciones de más de 100.000 pastillas de éxtasis en una hora. Además de la desarticulación de redes de petaqueo con la intervención de garrafas de combustible destinadas a abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, así como operaciones contra estructuras logísticas en el litoral de Águilas y Mazarrón.

La parlamentaria ha apuntado que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado que durante ciertos periodos solo han contado con una embarcación operativa para interceptar a las narcolanchas, vigilar el litoral y apoyar a otra emergencias.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha criticado que durante su etapa en el Gobierno regional ofreció a Delegación del Gobierno sufragar el gasto para aumentar la plantilla de la Policía Nacional en la comunidad autónoma y recibió una respuesta negativa.

El PP ha aceptado la enmienda de Antelo que proponía impulsar un protocolo de colaboración público-privada para la detección temprana de actividades sospechosas vinculadas al narcotráfico en puertos deportivos, clubes náuticos y cofradías de pescadores. Este apartado ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y los diputados Antelo y Martínez, mientras que PSOE ha votado en contra al considerar que no es legal, y el resto del Grupo Mixto se ha abstenido.

Los socialistas han destacado el trabajo realizado en esta materia por la Guardia Civil y han criticado que los gobiernos del Partido Popular "dejaron miles de plazas sin cubrir entre 2011 y 2018". Asimismo, ha afirmado que se ha sumado una nueva embarcación para el litoral de la Región.

Desde Vox, Alberto Garre, ha advertido de que los narcotraficantes cuentan con medios "mucho mejores que todo lo que pueda ofrecer el Estado para defenderse de ellos".