La Asamblea Regional rechaza la Ley de Amnistía, con los votos en contra de PSOE y Grupo Mixto

MURCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha rechazado hoy miércoles la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez, con los votos en contra del PSOE y Grupo Mixto.

El Grupo Parlamentario Popular ha manifestado al respecto en una nota de prensa que estos partidos "siguen prefiriendo el interés de su jefe de filas antes que la igualdad de los ciudadanos".

El portavoz del GPP, Joaquín Segado, ha aseverado que los diputados de la Asamblea Regional han "prometido hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y aunque para algunos sea una obligación legal, para Grupo Popular es una convicción y un principio irrenunciable".

"Si Sánchez cree que la amnistía, el referéndum y todas las cesiones al independentismo son positivas para España, que las lleve a su programa electoral y que deje a los españoles que las voten", ha continuado.

"No se pueden someter los consensos constitucionales al capricho de una minoría", ha insistido, por lo que ha solicitado a los diputados socialistas "estar a la altura" ya que "España se juega mucho".

Además, ha instado a la izquierda a que "no defrauden a la mayoría de sus votantes, que no les dieron su voto para que miraran para otro lado ante este ataque a nuestros valores democráticos".

La moción presentada por el GPP recoge "el rechazo a cualquier tipo de amnistía o de indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito", puesto que, han asegurado, "es ilegal". También, apunta a "defender el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular".

Por último, Segado ha invitado a que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo "para evitar los chantajes de los independentistas".

El portavoz ha asegurado que "parece lógico que quien se vaya a beneficiar de una medida de gracia muestre, cuanto menos, arrepentimiento y su voluntad de no volver a delinquir", pero, ha asegurado que "no solo no se arrepienten, sino que se vanaglorian de que lo volverán a hacer en el momento que puedan".

Así mismo, el diputado ha afirmado que "hay un grupo político en esta cámara que está dispuesto a traicionar a sus votantes".

Segado ha aseverado que la amnistía dejará "herida de muerte" a la democracia y situará "por encima de la ley a una casta de políticos independentistas, delincuentes condenados, fugados y, por tanto, todos dejaríamos de ser iguales ante la ley." Pedro Sánchez será el "responsable directo" de que un "delincuente fugado como Puigdemont vuelva a España y que en lugar de sentarse en el banquillo de los acusados, sea recibido como un héroe y con una fiesta de bienvenida riéndose del resto de españoles".

Además, ha denunciado el "vergonzoso mercadeo" de Sánchez con los derechos y la igualdad de los españoles, que ha tenido su "capítulo más indecente en su reunión pública con los representantes políticos de Bildu, los herederos de ETA, cuando aseguró que no pactaría con ellos".

"Son sus socios de referencia, son los únicos que ya le han comprometido su apoyo a cambio de blanquearlos", ha continuado Segado.

Además, "no tiene vergüenza en fotografiarse con una condenada por los Tribunales por vinculación con banda armada y una de las encargadas en señalar los objetivos de ETA", ha afirmado el portavoz.

"Los españoles se merecen tener este presidente del Gobierno con el que todo vale para conseguir su sillón", ha concluido.