Ascienden a 9 los casos en la Región, todos ellos leves e "importados" de Madrid y Alicante

La Consejería pide a todas las personas con síntomas que se queden en casa, aconseja evitar aglomeraciones y promocionar el teletrabajo

La Región de Murcia registra nueve casos de coronavirus, los cuatro últimos confirmados esta madrugada, correspondientes a un varón de 70 años, otro de 62 años, un joven de 26 años y una mujer de 40 años, todos con sintomatología leve y con una evolución favorable, según ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien confirma que la Comunidad sigue en fase de "contención".

De los nueve afectados, seis están en aislamiento domiciliario y los otros tres ingresados en hospitales. No obstante, ninguno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), al tiempo que no hay ninguna persona curada ni fallecida. La Consejería ha realizado también 235 determinaciones de PCR, es decir, analíticas para diagnosticar la enfermedad.

Los nueve casos presentan sintomatología leve, según el consejero, quien ha manifestado que todos tienen vínculos epidemiológicos directos con Madrid, excepto uno de ellos que lo tiene con Alicante y este, a su vez, con Madrid. Villegas no ha facilitado datos particulares sobre los pacientes ni si tienen patologías previas, porque se trata de datos "confidenciales".

No obstante, todos ellos son residentes en el municipio de Murcia, salvo dos casos que procedían de Totana y del Puerto de Mazarrón. Todos ellos se siguen estudiando, según el consejero, quien ha afirmado que se está realizando seguimiento a 25 personas que han tenido contacto con alguno de los nueve infectados. Además, los contactos estrechos de todos los contagiados están identificados y se les ha recomendado el aislamiento.

LLAMAMIENTO A LA "CORRESPONSABILIDAD"

Ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad" y afirma que es "muy importante" que las personas que tengan síntomas de infección respiratoria aguda, (fundamentalmente tos, fiebre o, incluso, febrícula), se queden en sus casas porque son una "fuente de contagios", independientemente de si han estado en lugares con focos de la enfermedad o no.

Además, ha recomendado a la gente "viajar lo menos posible y, a ser posible, que no viaje". Villegas ha considerado "probable" que venga población de Madrid, como estudiantes universitarios. A todos ellos les ha recomendado que se vigilen y que, en cuanto presenten síntomas respiratorios "se queden en su domicilio y llamen al 1-1-2, donde les indicarán qué es lo que tienen que hacer".

En el caso de la población que necesite información pero no tenga síntomas, tiene a su disposición el teléfono '900-121212', donde pueden contactar las 24 horas del día. El objetivo de usar estos canales es no colapsar los centros sanitarios.

En cuanto a los casos en aislamiento domiciliario, Villegas ha señalado que se habla con la persona y se le explica la importancia que tiene esta medida. "El único problema es que la persona no pueda aislarse por varias circunstancias como, por ejemplo, que viva en un piso comunitario", supuestos en los que el paciente se ingresa en el hospital.

"Las personas entienden que es un problema de salud pública y que si se pueden quedar en su domicilio es cumpliendo una serie de normas básicas", según Villegas, quien remarca que es un tema "muy delicado" y no se puede incumplir el aislamiento.

Al ser preguntado por el escenario en el que se tomarían medidas como la suspensión de clases, Villegas ha precisado que el problema no es el número de casos registrados, sino de si hay transmisión comunitaria. En ese supuesto "habría que tomar medidas más drásticas y se pasa a otro escenario".

Ha reconocido que el escenario que se está viviendo en los centros sanitarios en Madrid es "preocupante". De ahí la insistencia en que todas las personas con síntomas respiratorios "no vayan al hospital o al centro de salud, sino que avisen por teléfono e iremos a recoger la muestra". El objetivo, añade, es proteger el sistema sanitario, que "es lo que está empezando a tener problemas en zonas donde ahora mismo tienen más tensión".

"Tenemos que evitar que, en la medida de lo posible, la situación no llegue a la Región y, si lo hace, sea de la forma más escalonada posible para que nos permita ir tomando medidas y contener la epidemia", ha señalado el consejero.

Al ser preguntado por posibles escenarios futuros, Villegas ha asegurado que se implantarán las medidas que recomienden los técnicos. No obstante, no ha querido adelantar acontecimientos. "Está todo previsto y escrito, hasta el peor escenario, pero no podemos decirlo", ha manifestado.

Ha afirmado que la Consejería está trabajando en coordinación con el Ministerio y ha emplazado a hacer casos de lo que dicen los técnicos del Centro de Alertas y Emergencias (CAES), que es un organismo prestigioso a nivel nacional e internacional. "Nosotros tenemos la ventaja de ser de las últimas comunidades afectadas y podemos ir adoptando medidas que se estén tomando en otras autonomías", ha afirmado.

ACONSEJA EVITAR LAS AGLOMERACIONES

Ha señalado que la velocidad de contagio del coronavirus es más rápido que el de la gripe y genera necesidad de ventilación en un grupo de población muy vulnerable, como el de las personas mayores. "De la alerta al pánico hay un equilibrio en el que tenemos que estar", según Villegas, quien hace un llamamiento a la prudencia.

"No se puede decir que no pasa nada y que se produzcan aglomeraciones de gente", según Villegas, quien cree que hay que ser "muy cautelosos" a la hora de ir a bodas o entierros, porque son eventos en los que se han producido contagios en otras comunidades. De momento, la Consejería no va a regular estos acontecimientos privados, pero sí pide a la población que lleve "mucho cuidado".

"El problema es que vaya gente con síntomas a la celebración, pero no podemos ir a tomar la temperatura a los asistentes", según Villegas, quien advierte a los asistentes que "están corriendo un riesgo", por lo que insta a no ser "efusivos" en la celebración.

Entre otras cosas, Villegas ha recomendado también promocionar el teletrabajo y que las reuniones se hagan por videoconferencia. Tampoco ha descartado que el cierre de colegios en la Región se plantee esta misma semana, pero ha señalado que no está encima de la mesa, como tampoco lo está la suspensión de las Fiestas de Primavera y de la Semana Santa.

Respecto a los eventos deportivos y reuniones multitudinarias, Villegas se ha remitido a la decisión que el Ministerio tiene previsto anunciar este martes para toda España.

Al ser preguntado por la investigación sobre el viaje desde Madrid a Murcia del bebé y la madre infectados, la Consejería ya ha identificado el autobús en el que se desplazaron y la compañía se ha puesto a disposición de la Consejería, que está llevando a cabo la investigación y contactando con los viajeros que iban sentados delante, detrás y al lado de los afectados, tal y como marca el protocolo.

En cuanto a la previsión de llegada de cruceros al Puerto de Cartagena, la Consejería ha afirmado que la programación depende de la Autoridad Portuaria. "Es probable que, sobre todo, los barcos que han hecho escala en algunos países mediterráneos se está reprogramando el itinerario".

Al ser preguntado por las habitaciones disponibles en el Hospital Virgen de la Arrixaca, ha señalado que, de momento, "son las que se necesitan" y se ampliarán si es preciso. Además, la Consejería está trabajando para incorporar los kits necesarios para que los hospitales Santa Lucía y Morales Meseguer puedan realizar analíticas junto a la Arrixaca.

En cuanto al stock de material sanitario, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad tiene previsto hacer una compra centralizada, pero ha instado a hacer un uso "prudente" del material existente, que está "custodiado". Y es que "si surge el pánico entre la población, se puede acaparar estos suministros".