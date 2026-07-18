La asistencia al nacimiento y la lactancia en la unidad neonatal del hospital Santa Lucía recibe un nuevo reconocimiento - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La unidad neonatal del Hospital General Universitario Santa Lucía ha superado con éxito los requisitos para obtener la acreditación de la Fase 1D del Programa Neo-IHAN, impulsado por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia en España (IHAN).

La Región de Murcia inició en 2019 el proceso de acreditación IHAN de manera conjunta para todos los centros sanitarios públicos, creando así un marco común coordinado en la atención a la lactancia materna y el cuidado materno infantil para toda la comunidad.

De este modo, los 16 centros de salud del Área II cuentan con la certificación de Fase 2D de la IHAN, un reconocimiento promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef que acredita el compromiso de los centros sanitarios con la mejora de la atención materno-infantil y el apoyo a la lactancia materna, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Con la nueva certificación del Hospital Santa Lucía, el centro sanitario "refuerza su compromiso con la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia materna, situando a esta Área de Salud como la primera en iniciar la acreditación IHAN en todos sus centros sanitarios", han indicado.

En el Área de Salud II la Comisión de Lactancia constituye uno de los pilares fundamentales de este proceso, con la misión de promover, proteger y apoyar la lactancia materna en todos los niveles asistenciales, desde la atención primaria a la hospitalaria.

Para ello, se concibe como un espacio de trabajo multidisciplinar que integra a distintos profesionales como pediatras, neonatólogos, matronas, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos de familia, ginecólogos, anestesistas y madres. Desde la Consejería de Salud ha explicado que este enfoque "permite garantizar una atención integral y coordinada, centrada en las necesidades de las familias, que busca transformar las áreas de mejora, en oportunidades para reforzar la atención humanizada".

CONTACTO PRECOZ Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

El hospital Santa Lucía trabaja para impulsar prácticas clínicas basadas en la evidencia científica, alineadas con los estándares de la IHAN a lo largo de todo el proceso asistencial. Entre estas prácticas destacan el fomento del contacto precoz y continuo entre la madre y el recién nacido, la participación activa de las familias en los cuidados, el apoyo individualizado a la lactancia materna y la formación continua de los profesionales.

La superación de la Fase 1D del Programa Neo-IHAN reconoce el esfuerzo de los profesionales y manifiesta el compromiso del centro con una atención neonatal "más respetuosa, segura y centrada en el recién nacido y la familia", sentando las bases para avanzar en las siguientes fases del proceso de acreditación.

COMISIÓN DE LACTANCIA DEL ÁREA DE SALUD DE CARTAGENA

La Comisión de Lactancia Materna surge como herramienta vertebradora en el desarrollo del Plan regional de fomento de la lactancia materna diseñado por la Consejería de Salud, siguiendo las directrices del Plan estratégico europeo de protección, promoción y apoyo a la lactancia.

Está formada por un grupo multidisciplinar de personas implicadas en los cuidados de la madre y del bebé en todo el período embarazo-parto-lactancia, de atención primaria, hospitales y grupos de apoyo de la lactancia materna del área II de la Región de Murcia.

Entre otros, la comisión ha trabajado en la creación de tres salas de lactancia en el hospital Santa Lucía, en la elaboración de un protocolo de promoción de leche materna en reanimación y otro para la práctica del colecho en niños ingresados y la propuesta de acompañamiento con familiar en cesáreas.