La asistencia sanitaria de la Región de Murcia contará este verano con 455 médicos más

Archivo - Centro de Salud de Corvera - CARM - Archivo

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) contratará este verano a más de 6.500 profesionales para garantizar la atención sanitaria en la Región de Murcia y conciliar el derecho al descanso de las plantillas durante el verano. El despliegue de este dispostivo supondrá una inversión por parte del Gobierno regional de 37 millones de euros.

Los contratos suman 500 más respecto al pasado año, cuando el refuerzo fue de 6.000 profesionales. Con este dispositivo "se garantiza la atención a los pacientes y también se da cobertura a las vacaciones y permisos del personal sanitario en los centros asistenciales de la Región", ha afirmado la consejera de Salud, Isabel Ayala, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Dentro de las contrataciones previstas, cerca de 455 corresponderán a facultativos, más del doble que en el verano de 2025, cuando se sumaron alrededor de 200 profesionales de esta categoría. Además, se incorporarán más de 4.000 profesionales sanitarios no facultativos para reforzar la atención en hospitales y centros de salud de la Región de Murcia.

De ellos, en torno a 2.000 serán enfermeros, y la mitad restante personal de otras categorías, como técnicos en Cuidados de Enfermería, matronas, fisioterapeutas o técnicos en Radiodiagnóstico.

El plan también prevé la contratación de aproximadamente 1.800 profesionales de categorías no sanitarias, entre ellos auxiliares administrativos y administrativos, para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Para llevar a cabo este refuerzo y reorganización de plantillas, la Comunidad destina inicialmente más de 37 millones de euros, una inversión que supera en dos millones de euros la del verano anterior.

Este dispositivo especial estará operativo hasta el próximo 30 de septiembre y permitirá mantener la actividad asistencial durante meses de elevada demanda y movilidad de población.

REFUERZO DE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

Este plan estival ha previsto actuaciones específicas orientadas al refuerzo en las zonas costeras, además de los ocho Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estables en la zona costera de la Región (Águilas, Mazarrón, dos en Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco) y de las siete Unidades Móviles de Emergencias (UME) estables en Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), Torre Pacheco, La Manga-Centro y San Javier-San Pedro del Pinatar.

El Puerto de Mazarrón se dotará de personal médico y de enfermería todas las noches y las 24 horas en festivos, además de un Soporte Vital Avanzado (SVAE) las 24 horas hasta el 1 de septiembre, que estará dotado con seis enfermeros y seis técnicos.

Por su parte, el SUAP de Águilas estará reforzado todos los días de la semana de 15.00 horas a 8:.00 horas, incluyendo los festivos, como el año pasado.

En cuanto a Los Alcázares, contará con una UME compuesta por médico, enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias desde el 26 de junio hasta el 18 de octubre. En total, serán seis médicos, seis enfermeros y 12 técnicos.

También se refuerza La Manga Norte con un Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) dotado de seis enfermeros y seis técnicos. Igualmente, como refuerzo del 061, en Puntas de Calnegre (Lorca) se contará con una ambulancia no asistencial.

En Mazarrón habrá ambulancia con Soporte Vital Básico de Cruz Roja y otras tres más de Protección Civil en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares.

CONSULTORIOS ABIERTOS

Como cada año, la Consejería de Salud reorganiza la actividad de los consultorios para garantizar la asistencia sanitaria en verano. Así, de los 175 existentes, 170 centros permanecerán abiertos, la cifra más alta que se ha alcanzado hasta la fecha.

En este sentido, Isabel Ayala ha señalado que "la falta de médicos supone un importante esfuerzo organizativo para el SMS y un coste personal para los profesionales", y agradeció su esfuerzo, ya que "en algunos casos renuncian a parte de sus vacaciones veraniegas para seguir atendiendo a la población con garantías".

Los consultorios en los que se reorganiza el horario de 1 al 31 de julio son La Murta (asistencia en centro de salud de Corvera); La Tercia (asistencia en centro de salud Marchena); Cabezo de la Plata y Cañada de San Pedro (asistencia en el centro de salud de Zeneta; y el consultorio de Matanzas (asistencia en el centro de salud de Santomera).