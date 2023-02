ASSIDO propone un original reto para demostrar que "todos somos diferentes"

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia (ASSIDO) celebrará el Día Internacional del Síndrome de Down, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, con una original iniciativa que tiene por objetivo demostrar que "todos somos diferentes" y que "no hay dos personas iguales en el mundo", según han informado fuentes de la organización en un comunicado.

Así, la asociación ha sacado cuatro modelos de calcetines desparejados con tallas de adultos y niños y propone un reto: hacerse una foto con alguno de ellos y subirla a redes sociales antes del 21 de marzo con el hashtag #NormalyDiferente, etiquetando a @ASSIDOMURCIA. La imagen más original ganará una cena para dos personas en la Cabaña Buenavista, de Pablo González-Conejero.

Los calcetines se pueden conseguir por 3,99 euros en las instalaciones de ASSIDO o en cualquier tienda de INSIDE, la marca que ha colaborado de forma desinteresada en la fabricación y distribución del producto, cuyo beneficio será destinado de forma íntegra a la asociación. El resultado se dará a conocer el 25 de marzo.

"De cada uno de nosotros depende fijarnos en las cualidades que nos hacen especiales y únicos o caer en los prejuicios que nos separan. Lo normal debería ser que todos pudiéramos convivir ayudándonos y apoyándonos en nuestras necesidades, aportando cada persona sus capacidades. Porque el síndrome de Down es solo una diferencia más y no la única en la que hay que fijarse de una persona", ha indicado ASSIDO.