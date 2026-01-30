La atención psicológica es el servicio especializado en violencia contra la mujer más demandado en 2025

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, presentando el balance de la red regional de recursos para atender a víctimas de violencia contra la mujer en 2025 - CARM

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La atención psicológica ha sido, con cerca de un 40% de intervenciones, el servicio especializado en violencia contra la mujer más demandado en 2025 dentro de los recursos ofrecidos en el marco de la red regional, según datos ofrecidos este viernes por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz.

En un acto celebrado en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAX) 'La Jacaranda' de la pedanía murciana de El Palmar, Ruiz ha indicado que el número de mujeres atendidas el pasado año en la red regional de recursos para víctimas de violencia ha descendido un 2,21% respecto al año anterior.

En concreto, los Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género atendieron a 7.226 mujeres en 2025, con una media de 600 al mes, casi un 3% menos. Tres de cada cinco atenciones se prestaron de forma presencial y el resto de forma telefónica, un recurso que también registra una mayor demanda.

El dispositivo de atención telefónica urgente para mujeres víctimas de violencia, el '1-1-2', registró en el último año un aumento del 5,14% de las llamadas relativas tanto a violencia de género, como a violencia sexual.

Otro de los datos señalados del balance es el descenso en el número de intervenciones por mujer, pasando de 6,2 de media por mujer atendida en 2024 a 5,8 en 2025. En concreto, ha bajado de 45.750 a 42.131, "debido a una mayor autonomía de las víctimas que solicitan ayuda", según ha precisado Ruiz.

Por otra parte, el número de menores atendidos en el Servicio de Atención Psicológica para Menores víctimas de Miolencia de Género (SAPMEX) ha aumentado un 7,4%, al pasar de 811 a 876.

La consejera ha indicado que el número de atenciones del CAIVAX 'La Jacaranda' ha descendido en 413, tras pasar de 4.068 en 2024 a 3.655 en 2025. En este espacio, la atención presencial se ha convertido en la modalidad más demandada.

FALLOS EN PULSERAS ANTIMALTRATO

Durante el balance de la atención prestada en la red de recursos para mujeres víctimas de violencia de género, la titular de Política Social ha comunicado que tres mujeres han reportado nuevas incidencias provocadas por los fallos de las pulseras antimaltrato.

Las víctimas de violencia de género han comunicado estos fallos en diferentes CAVIS de la Región, donde se les ha asesorado y prestado ayuda "de inmediato".

Una de las mujeres ha asegurado que el agresor se quitaba la pulsera y ella no recibía comunicación del sistema, y otra ha relatado una "situación de temor" provocada por un fallo en el dispositivo, que avisaba aunque su maltratador no estaba cerca.

En este sentido, la consejera ha vuelto a reclamar a la Delegación del Gobierno en la Región "colaboración en la comunicación de incidencias para proteger a las mujeres".

"El Gobierno regional mantiene su compromiso de ayudar a las mujeres afectadas por estos fallos. Desde la Consejería de Política Social continúa activo el refuerzo en el asesoramiento jurídico y psicológico, también el acompañamiento a las víctimas, en toda la Red CAVI, para ofrecerles toda la información que necesiten y colaborar en su protección", ha dicho Ruiz.