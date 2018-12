El Auditorio acoge este jueves un concierto solidario de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región

Publicado 05/12/2018 12:33:15 CET

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia recibe este jueves, 6 de diciembre (12.00 horas), a la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, que ofrecerá un concierto solidario dentro del ciclo 'Bandas en el Auditorio' organizado en este escenario regional por la Consejería de Turismo y Cultura y la Federación de Bandas.

El programa se abrirá con la obertura de 'Nabuco', de Verdi, y con el popular tema 'Summertime' que compuso Gershwin para la ópera 'Porgy and Bess'. Piezas de conocidos musicales como 'Cats' ('Memory'), 'El Mago de Oz' ('Over the rainbow') y 'El fantasma de la ópera' forman parte de este variado programa que también incluye una pieza de la zarzuela 'El huésped del sevillano', de Jacinto Guerrero, y la jota del espectáculo cómico-lírico de José Serrano 'El trust de los tenorios'.

El concierto programado en el Auditorio regional finalizará con un homenaje al compositor Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento, ya que la banda interpretará la obertura de su opereta 'Candide', y con el Himno de la Federación de Bandas de Música de la Región, creado por Jesús Añó.

El concierto estará dirigido por Jaime Belda, director titular de la Unión Musical Cartagonova, y contará con la participación de la soprano Breanne Jaramillo y el tenor Pablo Martínez.

La recaudación irá destinada la Asociación de Afectados de Retina de la Región de Murcia (Retimur) y a la Asociación de Enfermedades Raras D'genes. Las entradas se pueden adquirir por cinco euros en la taquilla del Auditorio regional, abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y desde dos horas antes del comienzo del concierto.

LA FORMACIÓN

La Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región, decana de las Bandas de las Federaciones Regionales y Españolas, es una formación instrumental de viento, cuerda y percusión formada por jóvenes músicos de entre 16 y 25 años provenientes de las diferentes agrupaciones musicales y Bandas de toda la Región.

Realizó su concierto de presentación en 1997 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y desde entonces ha realizado numerosos conciertos dentro y fuera de la Región. Ha recibido como invitados a directores como José Pascual Vilaplana y a solistas como Francisco José González Campillo (saxofón), Cristina Esclapez y Juan Gadea (piano), Víctor del Castillo (barítono), Ginés Torrano (tenor) y Juan Bastida (actor).

Desde su creación, la Banda Sinfónica ha estado dirigida por Ángel Quereda, Andrés Pérez, José Ibáñez, Ángel Hernández, Jaime Enguídanos, Julián Andreo, Salvador Pérez Sánchez, Víctor Cano y José Rafael Pascual Vilaplana, como director invitado.