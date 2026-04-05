El Auditorio Víctor Villegas ya es capaz de producir casi la mitad de la energía eléctrica que consume

Imagen de la instalación fotovoltaica del Auditorio regional Víctor Villegas. - CARM

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha llevado a cabo la instalación de energía fotovoltaica en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, capaz de generar casi la mitad de la energía eléctrica que consume este centro del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

Asimismo, también se ha dotado de instalaciones fotovoltaicas tanto al Centro Párraga como a la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', infraestructuras culturales que ya son capaces de producir alrededor del 20 por ciento de la electricidad que consumen.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "seguimos mejorando las instalaciones de la Comunidad para que los murcianos puedan vivir la cultura en las condiciones óptimas. Estas mejoras también se traducen en una reducción significativa del consumo de energía procedente de la red eléctrica, en la disminución de los costes energéticos y en la contribución a los objetivos de sostenibilidad y descarbonización del sector público con instalaciones fotovoltaicas en el Auditorio, la Filmoteca y el Centro Párraga".

Las instalaciones fotovoltaicas En concreto, se ha aprovechado la superficie de la azotea del Auditorio regional Víctor Villegas para la instalación y puesta en marcha de una instalación fotovoltaica de 300 kilovatios (kW), con una producción anual estimada de 495.000 kilovatios-hora (KWh) y que evitará la emisión de 114,3 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

La monitorización en su primer mes de funcionamiento indica que produce el 45,8 por ciento de la energía eléctrica consumida. En cuanto a las placas solares del Centro Párraga, la potencia instalada es de 30 kW, con una producción anual de 34.792,6 kWh y permitirá evitar la emisión anual de aproximadamente 10 toneladas de dióxido de carbono. La instalación cubre aproximadamente el 21 por ciento del consumo total del edificio.

Por último, en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', se ha puesto en marcha una instalación fotovoltaica de 15 kW, con una producción anual estimada de 15.640 kWh y que evita la emisión de otras 10 toneladas de CO2. La instalación cubre aproximadamente el 18 por ciento del consumo total de la Filmoteca regional.