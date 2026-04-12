Autónomos del municipio de Murcia podrán acceder a formación y recibir asesoramiento de forma gratuita

Convenio de colaboración suscrito con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, continúa reforzando su compromiso con el impulso del emprendimiento y el trabajo de los autónomos mediante el desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Este acuerdo, enmarcado en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, contempla la puesta en marcha durante 2026 de un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las capacidades profesionales, fomentar el emprendimiento y facilitar el desarrollo de la actividad económica en el municipio.

"Seguimos avanzando en el apoyo a los autónomos y emprendedores, ofreciendo herramientas útiles, formación especializada y asesoramiento que les permita consolidar y hacer crecer sus proyectos en un entorno cada vez más competitivo", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO

Entre las principales actuaciones previstas destaca el mantenimiento de un servicio de información y asistencia técnica, que permitirá a trabajadores autónomos y emprendedores del municipio resolver consultas a través de personal técnico especializado, facilitando la toma de decisiones y el desarrollo de sus iniciativas.

Asimismo, se pondrá en marcha un servicio de información legislativa, que garantizará el acceso a información actualizada sobre novedades normativas que afectan al colectivo, reforzando la seguridad jurídica y la adaptación a los cambios regulatorios.

El convenio también contempla la participación de UPTA en el programa municipal 'Emprende Joven 2026', mediante la colaboración en sesiones formativas dirigidas a alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, así como su implicación en el jurado del concurso asociado al programa.

FORMACIÓN PRÁCTICA ADAPTADA A LOS NUEVOS RETOS

Dentro de las acciones formativas, se desarrollarán píldoras formativas especializadas dirigidas a autónomos, microempresas y personas emprendedoras, con el objetivo de mejorar sus competencias en gestión empresarial.

Entre ellas destaca la sesión sobre 'Nuevas obligaciones empresariales', organizada en colaboración con AEMA-RM, que abordará aspectos clave como la digitalización, la sostenibilidad o la normativa laboral vigente, entre otras.

Esta acción formativa es gratuita y se celebrará el 21 de abril, a las 10.00 horas, en modalidad online, con una duración aproximada de 75 minutos, y requerirá inscripción previa, a través de este enlace https://forms.gle/ppVx94R5qfrsjjz76.

"La formación continua es clave para que autónomos y emprendedores puedan adaptarse a los cambios del entorno económico y normativo, mejorando su competitividad y garantizando la viabilidad de sus proyectos", ha finalizado la edil Bernabé.