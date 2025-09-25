Autorizado un Máster en Atención Temprana de la UMU que se impartirá este curso

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado este jueves la implantación en la Universidad de Murcia del nuevo título oficial de Máster Universitario en Atención Temprana: Prevención y Promoción del Desarrollo Infantil.

El máster, que comenzará a ofrecerse en el presente curso académico 2025-2026, es un título oficial conjunto, coordinado por la Universidad de Almería y con participación de la Universidad de Murcia.

Se impartirá de forma presencial en la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería y en la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Murcia, con una oferta de 20 plazas de nuevo ingreso por cada universidad.

El máster tendrá 60 créditos y se desarrollará en castellano con una orientación profesional y multidisciplinar, dirigiéndose a egresados en Psicología, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educación Infantil y otras titulaciones afines.

El programa incluye prácticas académicas externas gracias a convenios con entidades y centros especializados, garantizando un número suficiente de plazas formativas.

La Comunidad ha tenido en cuenta que sólo otra universidad pública española, la Universidad Complutense de Madrid, oferta actualmente un título oficial similar, lo que "refuerza el carácter estratégico de la implantación".