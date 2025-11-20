Autorizados 4,6 millones para atraer rodajes y potenciar la producción audiovisual en la Región

Imagen del rodaje de la nueva producción de Warner Bros Pictures en Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) la puesta en marcha de un paquete de ayudas, por valor de 4,6 millones de euros, dirigido a impulsar el crecimiento del sector audiovisual de la Región de Murcia y para atraer rodajes.

De este importe, 3 millones de euros se destinan a una línea de subvenciones para captar rodajes de elevado presupuesto cuya inversión en la Región alcance al menos el 150 por ciento de la ayuda.

Además, se ha dado luz verde a un millón de euros en subvenciones a producciones cinematográficas de largometrajes y otras obras audiovisuales de la Región de Murcia, mientras que la iniciativa dotada con los 600.000 euros restantes subvencionará la realización de rodajes de largometrajes y piezas audiovisuales en la Región.

En cuanto a la iniciativa para atraer rodajes de elevado presupuesto, el ICA ya puso en marcha durante 2023 una convocatoria de ayudas destinadas a producciones audiovisuales en forma de largometrajes de presupuesto medio, con el fin de que se realizasen mayoritariamente en la Región de Murcia.

La Comunidad ha tenido en cuenta los resultados positivos que dicha convocatoria tuvo en el sector audiovisual de la Región, y ha valorado que existen proyectos audiovisuales de gran formato, en su mayoría de productoras americanas, cuyo desembarco en la Región puede suponer un gran beneficio para el sector audiovisual local.

En el caso de las ayudas dirigidas específicamente a productoras locales, se busca facilitar la realización de largometrajes y otras obras audiovisuales de origen regional.

La finalidad es reforzar la capacidad creativa e industrial del tejido audiovisual murciano, estimular proyectos de mayor envergadura y mejorar las condiciones de contratación y especialización de los profesionales del sector.

Por lo que respecta a los apoyos económicos para rodajes que se realicen en la Región, su objetivo es captar producciones que generen actividad directa en el territorio, impulsen la contratación de equipos y profesionales locales y contribuyan a dinamizar sectores vinculados como el turístico.

Esta línea se apoya en la labor de la Región de Murcia Film Commission como estructura de coordinación entre productoras y administraciones.

Para estas convocatorias, la Comunidad ha tenido en cuenta la relevancia cultural de las industrias audiovisuales en el contexto actual, así como la repercusión y poder de difusión que las producciones audiovisuales poseen en el público en general.