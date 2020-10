Auxiliar Conservera consigue el Premio Cegos a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos

MURCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa murciana Auxiliar Conservera ha obtenido uno de los Premios Cegos a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos, que celebran este año su XI edición, informaron fuentes de la entidad en un comunicado.

Estos galardones reconocen iniciativas de las compañías por innovar, implantar las mejores prácticas, aportar valor en sus actuaciones y diferenciarse del mercado, a la vez que generar un cambio organizacional e impulsar el desarrollo de sus profesionales.

En concreto, la empresa ha sido premiada por su proyecto de Talento AC, creado a partir de la necesidad de generar tanto un mapa de talento corporativo como planes de sucesión para cubrir los puestos estratégicos en la compañía.

El proyecto tiene como base la definición de un pilar central, como es el perfil de talento, a partir del que se despliegan líneas de actuación pioneras y de referencia para potenciar los diferentes colectivos de la compañía.

Estás líneas son MBAC (talento directivo), PAC (aprendizaje sobre proyectos), MAC (talento gestor), TAC (tutoría para los planes de movilidad), FPAC (desarrollo y profesionalización), Actívate (programa para técnicos) y ACademia, entre otras.

Auxiliar Conservera "consigue cultivar, consolidar y comprometer a su talento más preciado, logrando a la vez ser más atractiva para atraer el talento externo que necesita", según los organizadores de los premios.

Junto a la empresa murciana han sido galardonados Alsa, Auxiliar Conservera, Bankia, Indra, Navantia, NH, Quirónsalud, Red Eléctrica y 3M. Además, el jurado ha otorgado la Distinción Internacional a Pepsico, por su proyecto Dare to Do More, y la Distinción LATAM a la compañía brasileña Citrosuco, por su programa TransFormar.

"Los Premios Cegos tienen una doble motivación: reconocer las mejores prácticas en el ámbito de los Recursos Humanos en España y poner en valor esos ejemplos, compartir ese conocimiento con otras compañías", ha explicado Jesús Araújo, CEO de Cegos España y LATAM.

Según Araújo, este segundo aspecto "es más importante si cabe en estos momentos en donde la sociedad necesita inspiración para salir adelante en las mejores condiciones, superando la terrible situación que atravesamos".