La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado este martes el avance de las obras de rehabilitación de las antiguas Escuelas Nuevas de El Palmar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado este martes el avance de las obras de rehabilitación de las antiguas Escuelas Nuevas de El Palmar, una actuación que permitirá transformar este espacio en una biblioteca municipal, una sala de estudio abierta 24 horas y un centro para actividades culturales y vecinales.

La intervención responde a una demanda histórica de los vecinos de la pedanía y supone dar una segunda vida a un inmueble ligado a la memoria colectiva de varias generaciones, según ha informado el Consistorio capitalino.

Las obras cuentan con una inversión de 2.052.953 euros, financiada a través del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP), y un plazo de ejecución aproximado de diez meses.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado que "las antiguas Escuelas Nuevas forman parte de la historia de El Palmar y del recuerdo de muchas familias. Hoy estamos construyendo un espacio de futuro para El Palmar, un espacio útil para los vecinos, pensado para estudiar, aprender y compartir".

Los trabajos comenzaron a finales de octubre y actualmente se centran en la consolidación estructural del inmueble. En estos momentos se están ejecutando demoliciones interiores para recuperar elementos originales del edificio, se ha retirado la antigua cubierta y se están llevando a cabo trabajos de reparación de grietas y refuerzo de la cimentación.

Se trata de actuaciones "fundamentales" para garantizar la estabilidad del inmueble y asegurar la conservación de un edificio construido entre las décadas de 1930 y 1940.

Una vez finalizada la obra, el edificio albergará una biblioteca municipal de 651 metros cuadrados, frente a los 336 metros cuadrados de las instalaciones actuales. Esto permitirá casi duplicar el espacio disponible para lectura, consulta y estudio, incorporando zonas diferenciadas para público infantil y adulto, además de despachos y áreas de trabajo.

UN CENTENAR DE PUESTOS DE ESTUDIO

El proyecto incluirá también la primera sala de estudio 24 horas de El Palmar, con una superficie de 178 metros cuadrados útiles y cerca de un centenar de puestos. El acceso será independiente y automatizado para garantizar su funcionamiento durante todo el año.

La rehabilitación prevé además la creación de nuevas salas multiusos, aulas para talleres y espacios destinados a la actividad asociativa y cultural.

Asimismo, el patio central del edificio será cubierto mediante una estructura acristalada para convertirlo en un espacio polivalente capaz de albergar exposiciones, presentaciones, encuentros vecinales y otras actividades de carácter cultural.

La actuación contempla igualmente mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, con la instalación de un ascensor, la renovación de escaleras, la modernización de las instalaciones eléctricas y de climatización, así como la restauración de fachadas y cubiertas.

También se mejorará el entorno inmediato mediante la renovación de aceras, pavimentos e iluminación.