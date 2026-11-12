Ayuda a los consistorios para promover servicios de conciliación de la vida laboral y familiar

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MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar una inversión de 600.000 euros, cofinanciada con el Fondo Social Europeo Plus, para que 40 ayuntamientos de la Región presten servicios de conciliación a familias que trabajan o se están formando para el empleo.

Las ayudas están dirigidas a familias con hijos menores de hasta 12 años, o con familiares hasta segundo grado en situación de dependencia o con discapacidad, o ascendientes a su cargo, y con ambos progenitores trabajando o recibiendo formación para el empleo.

Así, los ayuntamientos podrán ofrecer servicios que complementan a los centros escolares y escuelas infantiles como aulas matinales, ludotecas o escuelas en periodos vacacionales, cuando las familias más lo necesitan.

De esta manera, la Comunidad apoya la realización de programas de promoción, protección y apoyo a las familias y a la infancia, fomentando las medidas dirigidas a garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuyendo a hacer efectiva la participación activa de éstas en todos los ámbitos, y promoviendo el acceso al empleo en condiciones de igualdad.