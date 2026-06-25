El Ayuntamiento de Archena lamenta el fallecimiento de un vecino atropellado por el vehículo de la basura

ARCHENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha comunicado que "lamenta profundamente" el fallecimiento de un vecino de la localidad, ocurrido como consecuencia de un accidente registrado en la mañana de este jueves.

En el suceso, registrado a las 9.43 horas en la calle San Quintín de la localidad, se ha visto implicado un vehículo del servicio de recogida de residuos de la empresa concesionaria ACTÚA, según han informado desde el Consistorio.

El conjunto de la institución municipal ha trasladado "su más sentido pésame" y sus condolencias a sus familiares, allegados y amigos, "compartiendo el dolor por tan irreparable pérdida".

Tanto los viandantes que se encontraban en ese momento en la calle, como los servicios del 061 han intentado ayudar a este hombre que ha terminado falleciendo. Los sanitarios han atendido por crisis de ansiedad al conductor del camión y a la hija del fallecido.