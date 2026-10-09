El Ayuntamiento de Cartagena aprueba para 2026 una oferta de empleo de 256 plazas, de las que 124 son de turno libre

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026 del Ayuntamiento de Cartagena, con 256 plazas, de las que 124 corresponden al turno libre. La propuesta cuenta con el aval de todos los representantes sindicales, que la respaldaron por unanimidad en la Mesa General de Negociación.

"Esta oferta permite ordenar las necesidades de personal del Ayuntamiento para los próximos tres años, reforzar servicios municipales esenciales y avanzar en la reducción de la temporalidad", han informado desde el Consistorio.

El turno libre reúne 124 plazas. De ellas, 50 se destinan a servicios esenciales, con 29 agentes de Policía Local y 21 bomberos. Este bloque responde a las necesidades estructurales de ambos servicios y al objetivo de reforzar las plantillas ordinarias.

El bloque más numeroso corresponde a la promoción interna, con 121 plazas. Entre ellas figuran 30 plazas de educador, 10 de subinspector de Policía Local, 10 de cabo de Bombero, 10 de auxiliar técnico de mantenimiento y 9 de monitor de deportes. También se incluyen plazas de inspector de Policía Local, sargento de Bombero, profesor de Escuelas Infantiles, técnico de gestión, técnico superior de informática, técnico superior de Servicios Sociales, archivero, ingeniero agrónomo, diseñador web y auxiliares técnicos de distintas áreas municipales.

La oferta incorpora además 56 plazas para reducir la temporalidad, entre ellas 17 trabajadores sociales, 12 educadores de Escuelas Infantiles, 7 profesores de Escuelas Infantiles, 4 monitores de natación, 3 técnicos de integración social y 3 arquitectos técnicos.

También se prevén plazas de ingeniero de Caminos, letrado consistorial, arqueólogo, técnico de igualdad, agente de igualdad, técnico economista, analista de datos, técnico auxiliar de Cultura y auxiliar de informática.

La tasa de reposición ordinaria suma otras 18 plazas para perfiles como psicólogo, técnico superior de control y seguridad alimentaria, técnico de gestión, ingeniero técnico industrial, documentalista, educador social, educador, auxiliar de recaudación, auxiliar de bibliotecas, ayudante de mantenimiento, telefonista y monitor de Servicios Sociales.

A ello se suman 5 plazas de portero u ordenanza reservadas a personas con discapacidad, una de ellas para discapacidad intelectual, y 6 plazas para que personal laboral indefinido pase a ser fijo de plantilla: un administrativo, un auxiliar administrativo, dos ayudantes de mantenimiento y dos ordenanzas.

El acuerdo también amortiza 14 plazas vacantes de la plantilla que no se han ocupado ni ofertado en los últimos años por no considerarse necesarias para la organización municipal.

La OEP se ajusta a la tasa de reposición prevista por la legislación estatal y dispone de informes favorables de la Asesoría Jurídica Municipal y de la Intervención General.

La OEP deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres años, con la correspondiente consignación presupuestaria en los ejercicios previstos. Una vez aprobada, la OEP deberá publicarse oficialmente y dará paso a la convocatoria de los procesos selectivos.