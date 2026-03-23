Ayuntamiento de Cartagena y CARM se unen a los trabajadores de SABIC para garantizar el futuro de la planta

Reunión entre la administración regional, local y los trabajadores de Sabic - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno Regional han cerrado filas con los trabajadores de SABIC. La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada por la consejera de Empresa, Marisa López, y el consejero de de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha mantenido un encuentro con el comité de empresa para analizar la situación de incertidumbre que atraviesa la planta de Lexan 1 tras su venta al grupo Mutares.

Arroyo ha asegurado que "nuestra línea roja es el mantenimiento del empleo y garantizar la actividad industrial". La regidora ha señalado que Cartagena es un "territorio preferente" que ofrece todas las facilidades a la inversión, pero que esa disposición debe ser recíproca por parte de las multinacionales, según han informado desde el Consistorio.

"Igual que en Cartagena y en la Región lo hemos puesto y lo seguiremos poniendo muy fácil a las empresas que quieran instalarse, se lo vamos a poner muy difícil para que se vayan y no cumplan con los trabajadores", ha insistido la alcaldesa. Arroyo ha subrayado que la ciudad ofrece bonificaciones fiscales y agilidad administrativa, por lo que exige que las empresas correspondan con responsabilidad social.

Durante la reunión, se ha informado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de España y en Bruselas para captar fondos de cohesión y del Fondo Soberano de Reindustrialización. El objetivo es que Cartagena sea receptor preferente de estas inversiones para facilitar una reconversión tecnológica de la planta.

En este sentido, Arroyo ha destacado que "si venir es un proceso largo, irse también lo será", sugiriendo que para la empresa podría ser "menos rentable" abandonar la producción que trabajar en un escenario de mantenimiento y futuro junto a las administraciones.

Por su parte, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López ha destacado la creación de la Alianza Química en Europa, donde la Región participa activamente para identificar productos críticos que garanticen la autonomía estratégica del continente. Asimismo, el responsable de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez ha insistido en que "no hay ninguna pérdida de empleo aceptable" y que se mantendrá una mesa de trabajo permanente con los trabajadores.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha agradecido el respaldo institucional y ha apuntado a la importancia de proyectos como la caldera de biomasa, que podría reducir costes y hacer viable la planta a largo plazo.

Los trabajadores mantienen convocada una concentración el próximo 10 de abril en la Plaza del Ayuntamiento para visibilizar el impacto social que tendría cualquier recorte en la plantilla.