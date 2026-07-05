El Ayuntamiento de Cartagena destina medio millón de euros para evitar el absentismo escolar

Comisión Local Absentismo Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La Comisión Municipal de Absentismo constata que se ha reducido en más un 70% el abandono educativo temprano este último curso

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cartagena destina más medio millón de euros para evitar el absentismo escolar en los centros educativos del municipio. Así lo ha confirmado el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, quien ha presidido esta semana la Comisión Municipal de Absentismo Escolar y Prevención del Abandono Educativo.

"Cada día que un niño no va a clase es una oportunidad que pierde. Por eso, en la Comisión Municipal hemos dado cuenta de que en los últimos años hemos aumentado en un 150% la partida destinada a este fin, lo que nos permite contar con más recursos para informar, concienciar y acompañar a las familias", ha explicado edil, quien ha recordado que desde el Consistorio se impulsa el Programa Municipal de Absentismo Escolar (PMAE) con diferentes acciones durante el curso.

Ha detallado que "se se suman todos los recursos municipales que invertimos para evitar el abandono escolar estamos hablando de más de medio millón de euros destinados a que ningún niño se quede atrás".

Durante la Comisión se ha aprobado la actualización y aprobación del Plan Municipal de absentismo escolar y el protocolo de coordinación interinstitucional; así como las actuaciones llevadas a cabo desde el Servicio Municipal, la incorporación del Juventud para combatir el abandono educativo temprano, la intervención de la Unidad de Protección a la Familia de Policía Local, que realiza funciones de control y vigilancia, acompañamiento en intervenciones con menores y en centros educativos.

El mayor porcentaje de absentismo escolar se produce en la etapa de primero y segundo de ESO. De hecho, un 71,6 por ciento de los expedientes registrados corresponden a la etapa de secundaria, frente al 28,3 por ciento de expedientes en la etapa de educación primaria. Las edades de los menores, mantienen la misma proporción: mayoría de expedientes de alumnado en la franja de edad comprendida entre los 12-13 y 16 años, con un 90 por ciento de esos menores matriculados en primero y segundo de ESO.

"Este curso que ha finalizado se ha cerrado con una resolución favorable del 83% de los expedientes, es decir, menores que continúan en el sistema educativo o que han encontrado otros itinerarios formativos", ha subrayado Jáudenes. "Uno de los datos más significativos del pasado curso es que se logrado reducir el abandono educativo temprano de 52 casos a solo 14 en un año, eso supone una caída cercana al 73 por ciento", ha añadido.

El absentismo escolar es un fenómeno condicionado por múltiples variables y así se refleja en la combinación de motivos de absentismo identificados en los expedientes abiertos, como causas que motivan, provocan o mantienen el absentismo escolar. Por ello, durante todo el curso se han llevado diferentes acciones impulsadas por Eduación Cartagena.