El Ayuntamiento de Cartagena prorroga la gestión de El Batel, que supera los 2.600 eventos y 1,2 millones de asistentes

Auditorio El Batel - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha acordado activar la prórroga prevista en el contrato de gestión del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel para que la actual adjudicataria continúe al frente de esta infraestructura cultural durante cinco años más, desde noviembre de 2026 hasta noviembre de 2031, en las mismas condiciones de servicio y con el mismo marco económico.

La decisión deja a la próxima Corporación municipal la elección del modelo de gestión que deba aplicarse cuando concluya ese nuevo periodo, según ha explicado el concejal de Hacienda y Educación, Ignacio Jáudenes.

La prórroga llega con un balance acumulado de actividad que refuerza el peso del Batel como espacio cultural y congresual de la ciudad. Entre el 15 de noviembre de 2011 y el 8 de marzo de 2026, el recinto ha acogido 1.136 congresos, convenciones, jornadas, reuniones y otros eventos profesionales, con 402.094 asistentes.

En ese mismo periodo ha sumado 1.472 pases de espectáculos, por los que han pasado más de 826.000 espectadores.

En conjunto, la instalación rebasa los 2.600 eventos y los 1,2 millones de asistentes entre actividad congresual y escénica.

El Batel se ha consolidado como sede para congresos y convenciones de ámbito nacional, internacional y regional, con presencia de encuentros vinculados a sectores como el médico-sanitario, la tecnología, la educación, el turismo o la industria y la empresa.

En 2021 fue premiado como mejor sede para eventos de España y Portugal por el Grupo EventoPlus, la entidad más relevante del sector.

Entre las citas de mayor asistencia figuran el Congreso de la Sociedad Nuclear Española y el Congreso Nacional de Podología, con entre 1.400 y 2.000 asistentes cada uno.

La aportación municipal en la gestión, una vez descontado el canon de cerca de 1,3 millones que corresponde a la empresa, ha sido de 862.000 euros, en cifras de 2025.